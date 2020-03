Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ “Sono cacciatore, so aspettare”

Vittorio Garrone si trova in una delle regioni più duramente colpite dal Coronavirus. Il compagno ormai storico di Antonella Clerici si trovava infatti in compagnia della conduttrice quando lo scorso 8 marzo sono state chiuse la Lombardia e 14 province del Nord Italia. Non compare però nei post pubblicati dalla Clerici in questi giorni, nè sul proprio profilo Instagram: ormai da tempo, Garrone sembra aver messo al bando qualsiasi intervento sui social e nelle comunità virtuali. Così non è strano non vederlo apparire al fianco della sua dolce metà in quella casa piena di verde che hanno scelto insieme come loro nido d’amore. Antonella Clerici comparirà intanto in tv grazie alla puntata speciale di Verissimo che con le sue Storie andrà in onda oggi, sabato 21 marzo 2020. L’appuntamento originale è andato in onda lo scorso settembre, quando nel salotto di Silvia Toffanin, la presentatrice ha parlato sia dei suoi amori del passato sia di quello del presente. “Sono stata fortunata”, ha sottolineato, “avevo deciso di stare da sola, sai magari di avere qualcuno, quelle compagnie… non avevo nessuna voglia di … e invece l’ho incontrato. Un’amica si è fissata che era l’uomo per me. Lei ci era visto giusto”. Ad oggi Antonella infatti è sicura che non lascerà mai Garrone, un uomo paziente che ha saputo abbattere tutti i suoi muri. All’inizio della loro conoscenza infatti, la Clerici non era così convinta di lasciarsi andare ad una relazione impegnativa. “All’inizio io avevo tentennato un po’, però lui è stato bravissimo”, ha rivelato, “Lui dice sempre ‘Io sono un cacciatore, quindi so aspettare’. Mi ha scritto delle lettere meravigliose, a mano”. Clicca qui per guardare il video di Antonella Clerici parla di Vittorio Garrone.

Vittorio Garrone, una vita semplice

Vittorio Garrone ha scelto di avere una vita semplice da quando ha conosciuto Antonella Clerici. L’imprenditore e la conduttrice infatti vivono in una casetta in campagna, immersa nei boschi e in tanto verde. Nonostante il legame della coppia sia fortissimo, Antonella ha sottolineato spesso di non vedere nel suo futuro immediato dei fiori d’arancio. Nemmeno il compagno, a quanto pare. “Non è adesso una priorità immediata”, ha detto la presentatrice a Verissimo qualche mese fa, “però diciamo sempre magari più da vecchi. Io dico non aspettiamo tantissimo perchè il tempo passa, però ci piacerebbe in futuro… Perchè no? Magari in futuro”. Vittorio e Antonella quindi hanno scelto di procedere a passi piuttosto lenti, soprattutto perchè entrambi hanno delle relazioni importanti alle spalle. Il loro traguardo più significativo per adesso riguarda la convivenza: “Io ho cambiato un po’ tutta la mia vita, essere accettata poi anche dai suoi figli, lui ha tre figli grandi”. Antonella infatti era un po’ preoccupata nel confrontarsi con la famiglia di Garrone, soprattutto perchè si è trasferita nella casa in cui il compagno ha cresciuto i suoi eredi. I tre ragazzi vivono intanto con la madre a Milano, ma la scorsa estate sono tornati nella casa di papà e hanno organizzato tante feste. La conduttrice non poteva che essere più felice nel vedere che i tre figli di Garrone hanno continuato a considerarla casa loro: “Vuol dire che si sentivano a loro agio”.



