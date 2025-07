Chi è Vittorio Garrone, l'imprenditore petrolifero e compagno di Antonella Clerici? Un amore importante che dura ormai dal 2016

Dopo tante storie finite non come avrebbe voluto, Antonella Clerici ha trovato l’amore della sua vita con Vittorio Garrone. L’uomo, imprenditore appartenente ad una famiglia molto conosciuta e apprezzata, ha saputo portare nella vita di Antonella la serenità della quale aveva bisogno, spingendola a fidarsi di lui. Ne è nato un amore importante del quale la conduttrice si dice sempre molto sicura e desiderosa di viverlo per il resto della sua vita.

Ma chi è Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici? Nato nel 1966 a Genova, Vittorio è un imprenditore, figlio di Riccardo e nipote di Edoardo, fondatore del colosso del petrolio ERG. Il compagno di Antonella Clerici, che ha studiato scienze politiche, è nel consiglio di amministrazione della ERG, ma non solo. È anche presidente di altre due società e in passato ha ricoperto anche il ruolo di presidente esecutivo della Sampdoria, che apparteneva alla sua famiglia. Insomma, ruoli di tutto rispetto per il compagno di Antonella Clerici, che appartiene invece ad un mondo diverso, quello della tv. Nonostante questo l’amore tra i due prosegue a gonfie vele.

Chi è Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici: una famiglia allargata

L’amore tra Vittorio Garrone e Antonella Clerici è esploso grazie ad un’amica in comune. I due si sono incontrati nel 2016 grazie ad un incontro al buio incontrato da questa amica di entrambi, convinta che potessero star bene insieme. E così è stato. I due, che prima di allora non si conoscevano, si sono innamorati perdutamente. Per Vittorio, Antonella ha lasciato la sua vita, trasferendosi ad Alessandria insieme alla figlia Maelle: con loro, durante la pandemia, anche i figli di lui, con il quali Antonella e la figlia formano una famiglia allargata e felice. I due, insomma, stanno insieme da nove anni e Antonella scommetterebbe anche sul loro futuro: “Sono sicura che non ci lasceremo mai” ha affermato.