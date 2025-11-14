Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici, chi è? I due stanno insieme da dieci anni: si sono conosciuti grazie a un'amica in comune

Ormai da dieci anni c’è un nuovo amore nella vita di Antonella Clerici. Il compagno della conduttrice, l’uomo con il quale condivide la sua vita ormai dal 2015, è arrivato nella sua vita dopo un momento complicato: Antonella era infatti reduce dalla separazione con Eddy Martens, il suo ex, con il quale aveva avuto la figlia Maelle. Dopo aver scoperto (dai giornali) dei tradimenti dell’uomo al suo fianco, Antonella è rimasta per un periodo da sola per poi trovare nuovamente l’amore in Vittorio Garrone. Quando ha conosciuto il suo attuale compagno, la Clerici era un po’ scettica nei confronti dell’amore: è stato Vittorio, con pazienza e dolcezza, a farla ricredere.

Arisa, chi è: Sanremo il suo trampolino nel mondo della musica/ "Sensibile, ma spesso vorrei non esserlo"

L’imprenditore, ereditiere di una delle famiglie più importanti d’Italia nel settore dell’energia, è arrivato nella vita di Antonella Clerici grazie ad un’amica in comune: fu proprio lei, convinta della compatibilità dei suoi amici, a farli incontrare. Da quel momento i due hanno fatto coppia e non si sono più lasciati. Il compagno di Antonella Clerici, che nella vita fa l’imprenditore, ha portato una nuova gioia nella vita della conduttrice, che ora si divide tra Milano, dove ha a lungo vissuto, e la loro casa in campagna. La coppia ha scelto infatti di allontanarsi dal caos e dalla mondanità: vive nel Monferrato, in provincia di Alessandria, in una splendida casetta nel bosco, il loro luogo d’amore che i due condividono con Maelle e spesso anche con i figli che Vittorio ha avuto dal suo precedente matrimonio, con i quali lei sembra avere un bellissimo rapporto.

The Voice Senior 2025, cambia giuria: via Gigi D’Alessio/ Ecco chi lo sostituisce: due nomi top!

Perché Vittorio Garrone e Antonella Clerici non sono sposati

Nonostante Vittorio Garrone e Antonella Clerici siano legati da un grande amore, i due hanno scelto di non sposarsi. “Sono sicura che non avere vincoli legali non soltanto rafforzi il bello di scegliersi ogni giorno” ha rivelato Antonella. Una scelta che per tanti può essere strana ma che per loro è fondamentale per mantenere un equilibrio che va avanti da dieci anni. Antonella e Vittorio, infatti, stanno vivendo un grande amore e la conduttrice si dice sicura: non finirà mai.