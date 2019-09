VITTORIO GARRONE/ L’estate del compagno di Antonella Clerici con la figlia Maelle

Vittorio Garrone non ha nulla a che vedere con la crisi che sta vivendo la compagna Antonella Clerici, dubbiosa su che cosa le riserverà il futuro lavorativo. Anzi forse rappresenta l’unica nota sorridente di tanti mesi trascorsi a destreggiarsi fra dubbi e interrogativi, alla ricerca di un perché che possa giustificare la decisione della Rai di non considerarla più come conduttrice di punta del suo primo canale. Garrone non compare di certo sul suo profilo social, dedicato ai bei paesaggi e tanti ricordi e persino a qualche frecciata fin troppo velata perché il pubblico la colga appieno. “In bocca al lupo a tutti gli amici che iniziano la stagione tv, io inizio quella scolastica con Maelle”, scrive la Clerici in uno degli ultimi post.

VITTORIO GARRONE E ANTONELLA CLERICI

Tra Garrone e Antonella però le cose vanno a gonfie vele: lo dimostra l’estate trascorsa insieme, fra divertimenti, vacanze e persino il matrimonio di una coppia di amici. Sempre indivisibili, anche di fronte alle polemiche che gli haters hanno sollevato la settimana scorsa in seguito al post condiviso sui social riguardo al matrimonio vip. La colpa di Antonellina? Un selfie con Paola Perego, entrambe prese di mira per qualche presunto ritocchino. La Francia è ormai solo un ricordo per Vito Garrone e Antonella Clerici, che hanno trascorsi alcuni giorni al di fuori dei confini italiani con la figlioletta Maelle. Un bel modo per ricaricare le energie prima che la piccola affronti il primo giorno di scuola.

L’ESTATE CON LA COMPAGNA E LA FIGLIA

Una decisione che si allontana invece con la precedente fuga romantica, fatta al fianco del compagno alla volta di Portofino. Parliamo del mese di luglio, giorni molto complicati per Antonellina, che ha scoperto di essere stata tagliata fuori dai palinsesti Rai. Antonella Clerici avrà modo di parlarne oggi, sabato 14 settembre 2019, a Verissimo. Al suo fianco però non ci sarà Garrone, che appare poco spesso al suo fianco in occasioni pubbliche. Qualche rara foto sui social o paparazzata dai fotografi, ma niente di più. Garrone preferisce tenersi alla lontana dai riflettori che la compagna sogna di rivedere al più presto, preferendo la vita in famiglia, tanta passione e soprattutto risate da regalare alla Clerici e alla piccola di casa.



