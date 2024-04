Vittorio Gassman e Nora Ricci, chi sono il padre e la madre di Paola Gassman/ Il primo incontro in Accademia

Vittorio Gassman, chi è il padre di Paola Gassman: pietra miliare del cinema italiano

Il mondo del cinema e del teatro piange la morte di Paola Gassman, stimata attrice scomparsa all’età di 78 anni. La passione per la recitazione è stata ereditata dalla famiglia e, in particolare, dai suoi genitori. Suo padre era infatti Vittorio Gassman, mentre sua madre era Nora Ricci. Vittorio Gassman non ha di certo bisogno di presentazioni, essendo una pietra miliare del cinema italiano nonché uno dei più illustri interpreti della commedia all’italiana, al pari di Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni.

Il debutto teatrale avvenne nel 1943 nella Nemica di Dario Niccodemi, mentre quello cinematografico nel 1945 in Incontro con Laura, di Carlo Alberto Felice, pellicola poi andata perduta. Nel 1952 fondò e diresse il Teatro d’Arte Italiano e produsse la prima versione completa dell’Amleto in Italia. Arrivarono poi i grandi successi al cinema, come I soliti ignoti di Mario Monicelli del 1958; a seguire il lungo sodalizio artistico con Dino Risi, che lo diresse in Il mattatore, Il sorpasso e La marcia su Roma, e negli anni ’70/’80 con Ettore Scola, che lo diresse in C’eravamo tanto amati, La terrazza e La famiglia.

Nora Ricci, madre di Paola Gassman: l’incontro e il matrimonio con l’attore

Nora Ricci, il cui vero nome è Eleonora, è anch’essa una celebre attrice italiana. La sua produzione cinematografica, seppur marginale, comprende un’apparizione nel film Signore & signori di Pietro Germi e un lungo sodalizio con Luchino Visconti, in Bellissima, La caduta degli Dei, Morte a Venezia e Ludwig. In televisione ha invece preso parte a diversi sceneggiati, come Sorelle Materassi e La fiera della vanità.

L’incontro con Vittorio Gassman avvenne nel 1941 presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, nella quale entrò a 17 anni dopo aver lasciato gli studi ed essersi trasferita a Roma per studiare recitazione. La coppia si innamorò e, al termine dei corsi, si ritrovò nella medesima compagnia teatrale per poi convolare a nozze nel 1944. Dal loro matrimonio è nata nel 1945 la figlia Paola Gassman.

