Vittorio Grigolo/ Accuse di molestie: “E’ stato solo un grande malinteso” (Verissimo)

Vittorio Grigolo parla per la prima volta a Verissimo dopo le accuse choc dello scorso 18 settembre. Il noto tenore italiano, lo ricordiamo, si trovava a Tokyo per la sua tournée con la Royal Opera House, quando è stato sospeso per presunte molestie nei confronti di una delle cantanti del coro. Oggi, però, è proprio lui a prendere la parola, spiegando da cosa sia nata tutta questa vicenda: “E’ stato solo un grandissimo malinteso”, conferma Grigolo nel salotto di Silvia Toffanin. “Ero a Tokyo, alla fine della rappresentazione dell’opera del Faust. Nel momento degli applausi io coinvolgo sempre tutti e lì ho portato davanti al palco anche il corpo di ballo. Sorridendo ho schiacciato la pancia di spugna di una ballerina (che prima era stata protagonista di una scena in cui cercava di fare toccare la pancia ad un Faust spaventato) e ho sentito un corista che mi diceva ‘Che cosa stai facendo? Non lo vedi che è imbarazzata?’”.

LA VERITÀ DI VITTORIO GRIGOLO

Di fronte alle parole del corista, Vittorio Grigolo si sarebbe mostrato particolarmente sorpreso, rispondendo con un sonoro “ma cosa stai dicendo?”. Il suo, voleva essere infatti soltanto un gesto affettuoso, e mai avrebbe immaginato che avrebbe condotto a tali risvolti. Ospite a Verissimo, il tenore ci tiene inoltre a precisare che “tutto questo” è accaduto proprio “di fronte a un pubblico”, ribadendo la sua assoluta buona fede nei riguardi della vicenda. Tuttavia, questo non ha impedito che la storia si trasformasse in un vero e proprio incubo: “Il giorno dopo vengo chiamato dalla Royal Opera House di Londra – ricorda il tenore nello studio di Silvia Toffanin – e mi dicono che per questa mia condotta devo lasciare. Sono dovuto andare via”. In seguito all’accaduto è stata avviata “un’inchiesta comportamentale interna” atta a valutare la verità dei fatti. Oggi, però, Grigolo si dice sereno: a scagionarlo ci sarebberole riprese della serata.

VITTORIO GRIGOLO: “VOGLIO SOLO CAPIRE PERCHÉ”

L’avvocato di Vittorio Grigolo, presente a Verissimo per sostenere la tesi del suo assistito, conferma che le accuse mosse nei confronti del tenore vengono smentite da un video. Il filmato, che ritrae nel dettaglio la scena in questione, non può essere diffuso per questioni di copy right, ma il contenuto, del tutto inequivocabile, contribuirebbe a scagionare Grigolo da tutte le accuse. Proprio per questo, spiega l’avvocato: “siamo sereni e confidiamo che questa cosa si concluda velocemente”. La vicenda, tuttavia, ha asciato nell’animo di Vittorio Grigolo un dolore che difficilmente potrà esser cancellato: “È una cosa che non auguro a nessuno”, tuona il noto tenore nel salotto di Silvia Toffanin. “Non voglio fare né l’eroe né la vittima. Voglio solo capire – aggiunge l’ex coach della scuola di Amici – il perché di tutto questo. Nella sofferenza – conclude – si cresce se ci si rialza”.



