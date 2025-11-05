Tutto su Vittorio Grigolo, chi è il celebre tenore italiano "allievo" e "pupillo" di Luciano Pavarotti: "Il consiglio che mi diede..."

Vittorio Grigolo, gli inizi di carriera e la svolta grazie al talento intercettato da Luciano Pavarotti

Tra i tenori italiani più importanti e apprezzati in tutto il mondo, c’è indubbiamente Vittorio Grigolo, “allievo” e “pupillo” dell’indimenticabile Luciano Pavarotti. Classe 1977, il tenore comincia il suo percorso nel mondo della musica da bambino, quando all’età di dodici anni comincia a studiare canto e tecnica vocale, un’esperienza che gli permette di entrare in contatto con grandi maestri della tradizione lirica italiana.

Dopo gli anni da chierichetto e corista, Vittorio Grigolo intraprende una carriera da solista e calca alcuni dei palchi più importanti in Italia e in Europa. È noto per il suo repertorio lirico‑spinto, che spazia da Verdi (La Traviata, Rigoletto) a Puccini (La Bohème, Tosca), fino a ruoli più drammatici come in Don Carlo.

Vittorio Grigolo, i consigli del suo maestro Luciano Pavarotti e il ‘peso’ di portare il testimone nel mondo

In occasione della serata evento svoltasi all’Arena di Verona in omaggio alla memoria di Luciano Pavarotti, Vittorio Grigolo in una chiacchierata con la stampa ha raccontato diversi retroscena e curiosità del suo rapporto con il ‘maestro’. “Mi disse: ‘ciò che devo insegnarti lo hai già dentro’. Mi diede anche consigli tecnici naturalmente, ma mi parlò del carisma. Io ero un pupillo per lui, avevo una potenza in atto e mi disse di usare quell’energia…”, racconta il celebre tenore.

“Lui ha avuto il peso di portare l’italianità nel mondo, non è facile farlo, perché quando porti il testimone c’è un martirio. Quando arrivi in alto non è facile mantenere il successo”, sottolinea ancora Vittorio Grigolo, ripercorrendo le tappe del suo rapporto con l’indimenticabile Luciano Pavarotti e il loro legame.