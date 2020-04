Vittorio Grigolo e Stefania Seimur/ “Aspettiamo una bambina, si chiamerà Bianca”

Il grande tenore italiano, ex giudice di Amici, Vittorio Grigolo, è stato intervistato quest’oggi da Storie Italiane, in diretta su Rai Uno. Grigolo si trova attualmente in Ucraina, in isolamento nella propria abitazione con la fidanzata e futura moglie, Stefania Seimur. Il tenore è stato fra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo 2020, con un’esibizione che ha lasciato a bocca aperta tutto il palco dell’Ariston con il “Lucevan le stelle” e il medley dei Queen. “Ci manca tanto l’Italia – attacca Grigolo – la mia fidanzata ha gli incubi quando si sveglia, voglio il mio letto, voglio stare a casa. E’ un onore essere vostro ospite, fai delle presentazioni meravigliose Eleonora, hai questo carisma… dobbiamo fare un duetto assieme, anche io sono di origini venete e chissà che il melodramma e la lirica non faccia parte di te”. “Io sono pop, non lirica”, replica la Daniele, e a quel punto Grigolo ribatte: “Allora qualche canzone napoletana”.

VITTORIO GRIGOLO E STEFANIA SEIMUR IN DOLCE ATTESA

“Noi abbiamo lasciato Milano per venire a fare questa masterclass qui a Kiev con i ragazzi che studiano la musica italiana con una passione grandiosa – ha proseguito il tenore – da 300 ragazzi siamo a passati a 1500, poi si è chiuso tutto per il coronavirus, come è successo da voi a Milano. Da qui sembrava quasi un caso arginato all’Italia e a Milano”. “Avevamo questo progetto – prende la parola Stefania – è molto importante incoraggiare soprattutto i giovani perchè gli adulti hanno più consapevolezza di quanto sta accadendo, è molto difficile, hanno ancora dei sogni”. La conduttrice chiedi quindi quali sono i sogni dei due, e Grigolo replica: “Il nostro sogno è che vogliamo sposarci…”, poi Stefania svuota il sacco, incalzata dalla conduttrice: “Stiamo aspettando una bimba, vedi il karma. Per me è la seconda gravidanza, speravo in un maschiaccio”. “La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia – ha aggiunto Grigolo – ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo”. Ma come si chiamerà questa bimba? “Primo pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca”. Prima di congedarsi, Grigolo ha raccontato un simpatico aneddoto con il maestro Pavarotti circa il famoso “Do di petto”, e le parole che un giorno il Maestro gli disse: “Tu sei un signor tenore, vai a Washington e prenditi il palco”.



