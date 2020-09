Vittorio Grigolo e Stefania Seimur genitori, è nata Bianca Maria/ “Nient’altro ora..”

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur sono finalmente diventati genitori: è nata Bianca Maria. Questo è il nome che il famoso tenore e la moglie hanno scelto per la loro primogenita, la bambina che hanno atteso in questi difficili mesi di lockdown con la paura che un momento così bello poteva essere rovinato da tutto quello che c’era intorno. La modella e ballerina ha dato alla luce la piccola Bianca Maria e la prima foto arrivata sui social ritraggono la bambina sul grembo della neo mamma insieme alla didascalia che riassume in poche parole l’entusiasmo di oggi. Proprio la scorsa primavera, Vittorio Grigolo e Stefania Seimur ospiti in collegamento con Storie Italiane avevano rivelato: “Stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca”.

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur genitori, è nata Bianca Maria

A quanto pare la premessa è quindi stata confermata ma quello che interessa ai neo genitori in questo momento è che tutto è andato come previsto e proprio Vittorio Grigolo, nelle Stories di Instagram, ha pubblicato una foto della sua compagna alle prese con le prime coccole alla bambina scrivendo: “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter”. Anche la neo mamma Stefania Seimur ha pubblicato la stessa foto e ha aggiunto: “Sono grata, il nostro amore”. I fan adesso dovranno attendere i prossimi annunci social o, magari, il ritorno in tv di Vittorio Grigolo per conoscere qualche dettaglio in più.

Ecco il dolce scatto pubblicato qualche ora fa:

Visualizza questo post su Instagram Grateful 🙏🏼 our love @vittoriogrigolo 🤍 Un post condiviso da Stefania Seimur (@stefaniaseimur) in data: 7 Set 2020 alle ore 12:08 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA