Con la sua voce incanta il mondo, lo testimonia ulteriormente l’ultima esperienza in Giappone dove per lui si sono mossi anche gli imperatori: Vittorio Grigolo – ospite oggi a Domenica In – si racconta passando in rassegna la sua luminosa carriera ma senza dimenticare il valore degli affetti e dell’amore, fulcro della spinta quotidiana che lo porta a viaggiare per il mondo con l’onere e l’onore di regalare sorrisi e tanta arte.

Roshi Kamdar, chi è l’ex moglie di Vittorio Grigolo/ Lui: “Creduto nel matrimonio”

Si commuove Vittorio Grigolo pensando a sua figlia; ancora piccola ma già fiore all’occhio della musica: “E’ già pronta a prendere il mio posto”, scherza orgoglioso il tenore. “Come faccio a stare vicino a mia figlia dato che sono sempre in giro per il mondo? E’ molto difficile, ci provo a mio modo; l’arte di risucchia, soprattutto la nostra devozione come artisti per questo incredibile ruolo che siamo portati a trasmettere nel mondo che è quello di ambasciatori di un sorriso, di gioia, di amore…”.

Stefania Seimur, chi è l’ex compagna di Vittorio Grigolo/ Perché hanno deciso di lasciarsi

Vittorio Grigolo a Domenica In: “Ho dormito nella stanza di Giuseppe Verdi…”

Piccolo accenno anche ai genitori quando Vittorio Grigolo sottolinea la riconoscenza e la gratitudine che costantemente lo accompagnano nel suo viaggio artistico. “I miei genitori, papà Tony e mamma Elettra, ho iniziato grazie a loro. Mio padre direbbe: ‘La riconoscenza è un talento che devi avere’...”. Ma in realtà gli albori della sua passione li deve alla lezione di suo zio, talento incredibile della lirica a che poi ha scelto una via diversa: “Ho iniziato ascoltando lui, vinse un celebre concorso però poi si è perso; questa carriera ti porta un po’ a stare lontano, fuori dagli affetti, alla fine forse ha deciso di rimanere più in casa… Poi è toccato a me!”. Il tenore ha poi aggiunto: “Il successo non mi ha destabilizzato, la lirica è fatta di tanti sacrifici”.

Chi è Vittorio Grigolo e le accuse di molestie/ “Malinteso che non può chiudere una carriera”

Vittorio Grigolo, prima di lasciare l’intervista a Domenica In, ha poi raccontato un simpatico aneddoto riferito ai suoi esordi: “Era l’inaugurazione della Scala, io sognavo di dormire nella stanza di Verdi ma in quel periodo non avevo molti soldi. Diedi il bancomat all’albergo e, quando mi ero già spogliato, mi dissero che non c’erano soldi… Lo mandai direttamente allo sportello a prelevare!”.