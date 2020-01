VITTORIO GRIGOLO, PROPOSTA MATRIMONIO IN DIRETTA A ALL TOGETHER NOW/ Video, lei dice…

Vittorio Grigolo ha proposto alla fidanzata Stefania Seimur di sposarlo. E lei ha detto sì. Tutto questo è avvenuto durante la puntata finale di All Together Now, lo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker dove, per un momento, la gara tra i concorrenti ha lasciato spazio a un siparietto denso di commozione e molto sentito, tra chi vi ha assistito dal vivo. Quasi tutti, in studio, hanno pianto, al sentire le parole che il tenore ha rivolto alla donna con cui condivide parte della sua vita da un bel po’ di tempo. “Non sono perfetto”, inizia Grigolo. “Sono pieno di difetti. Ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi, io oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo…” A questo punto, lui si inginocchia, mentre Stefania si porta una mano alla fronte e sorride, mostrando di aver capito. Tutt’intorno, il pubblico condivide il suo stato d’animo. “Mi vuoi sposare?”, chiede Vittorio porgendole l’anello. La risposta è scontata: “Sì, sì, sì”, ripete Stefania, che subito dopo lo bacia e lo abbraccia. Clicca qui per il video della proposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA