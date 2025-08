Vittorio Guidobono Cavalchini, marito di Cristina Brizzolari, chi è: discendente da una famiglia nobiliare, aveva ereditato una splendida tenuta

Nel 2011 Cristina Brizzolari ha cambiato vita, lasciando la sua quotidianità perfetta a Roma, dove lavorava in un business immobiliare da lei creato, insieme al marito Vittorio Guidobono Cavalchini. Proprio il marito di Cristina Brizzolari aveva delle terra in Piemonte, a Casalbeltrame, che inizialmente lei era andata a vedere per capire se potesse riqualificarle in qualche modo. Con il tempo, tra un viaggio e l’altro, la commercialista nonché giornalista si è innamorata di quella terre, convincendo il marito a trasferirsi lì e ad investire sulla loro attività agricola, che oggi produce “Riso Buono”.

Vittorio Guidobono Cavalchini, marito di Cristina Brizzolari, era suo compagno di università: i due si sono conosciuti proprio negli anni della formazione e si sono poi sposati nel 2004, diventando genitori di Carlo. Poi, nel 2011, hanno sconvolto la loro vita per diventare “agricoltori” e ovviamente imprenditori, ristrutturando anche la splendida tenuta di famiglia.

Vittorio Guidobono Cavalchini, chi è il marito di Cristina Brizzolari: proprietario di una tenuta nobiliare

Quando si sono conosciuti, Cristina Brizzolari non era a conoscenza del fatto che Vittorio Guidobono Cavalchini avesse quelle terre e in particolare che tra queste ci fosse una tenuta del XVII secolo. Una tenuta che si chiamava La Mondina e che era stata lasciata in eredità a Luigi Guidobono Cavalchini, papà di Vittorio. La loro famiglia la conserva in eredità dal XVII secolo, quando la famiglia dei Gautieri si stabilì proprio in Piemonte cominciando la loro attività.

I Gautieri, famiglia nobile dalla quale il marito di Cristina Brizzolari discende, venivano dalla Contea di Nizza e si stabilirono appunto in Piemonte dopo la Rivoluzione Francese, cominciando a coltivare la terra, costruendo la splendida tenuta che a lungo era rimasta chiusa, fino a quando Cristina non ha convinto il marito ad investirci su, dando vita ad una nuova azienda e ad un’attività imprenditoriale che oggi sta dando frutti importanti.

