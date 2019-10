Vittorio Magazzù chi è la fidanzata?/ Sul set non mancano gli amori ma…

Vittorio Magazzù è fidanzato? Le fan possono ancora sperare…

Data la popolarità ottenuta sul piccolo schermo, tutti i fan si stanno già chiedendo se esista una fidanzata di Vittorio Magazzù. Il giovane attore che si sta facendo strada nel mondo della fiction grazie a Rosy Abate 2, confessa di essere in realtà single. Almeno per adesso, visto che ha vissuto una relazione importante in passato, poi finita. “Non ho avuto tantissime relazioni”, dice a Fanpage parlando di un fidanzamento durato solo un periodo. Chi sperava già a uno scoppio di passione sul set, magari proprio con l’attrice che interpreta Nina nella seconda stagione, rimarrà deluso. Nessun flirt all’orizzonte a quanto pare, ma solo la volontà di Vittorio di mettersi in gioco dal punto di vista lavorativo e riuscire a portare a termine con successo ogni impegno.

Vittorio Magazzù, scopriremo qualche gossip per ora rimasto nascosto?

Non è detto però che le cose non possano cambiare da un momento all’altro, visto che le emozioni provate davanti alla macchina da presa fanno spesso nascere degli amori improvvisi. Vittorio Magazzù sarà ospite di Verissimo oggi, sabato 5 ottobre 2019, e siamo sicuri che Silvia Toffanin cercherà in ogni modo di sapere qualcosa di più sulla vita privata dell’artista. Scopriremo qualche gossip per ora rimasto nascosto? Nessun amore all’orizzonte per Vittorio Magazzù e soprattutto nessuna fidanzata: il protagonista di Rosy Abate 2 si dimostra persino tiepido di fronte all’argomento. Per il resto la recitazione e il calcio sono le sue due grandi passioni, anche se si è dovuto tenere lontano dal pallone per qualche tempo, a causa di un infortunio. Niente caccia quindi per gli amanti del gossip, o meglio ricerche finite.

Vittorio Magazzù gli amori nella sua vita sul set…

Impossibile anche intuire chi sia stata quella fidanzata tanto importante che dice di aver avuto al suo fianco per qualche tempo. A quanto pare l’unica degna di nota, nonostante in linea generale abbia ben poca esperienza dal punto di vista delle relazioni. Un percorso molto diverso rispetto a quello del suo Leonardo, fin dalla prima puntata a stretto contatto con il personaggio di Maria Vera Ratti, Nina. E persino dal suo Alfredo, con cui lo ritroveremo presto ne La Vita Promessa 2. Sempre più vicino a Sharon, interpretata da Miriam Cappa, i due saranno fidanzati con qualche riserva. Lo rivela lo stesso attore lo scorso luglio condividendo uno scatto del set. Quel “però” finale che scrive lascia intuire grandi rivoluzioni anche da quel punto di vista.



