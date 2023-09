Vittorio Menozzi affossato al Grande Fratello: “Stratega, fa la vittima”/ “Vuole farsi la storiella e poi…”

Vittorio Menozzi, fiume di critiche dai compagni al Grande Fratello 2023: “Non gliene frega niente”

Fiume di critiche per Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini mostra al concorrente una clip che ben spiega i motivi per i quali è tra i meno simpatici all’interno della Casa. Nel filmato vari concorrenti parlano male o in modo critico di lui, a partire da Fiordaliso che dichiara: “Vittorio è uno che ce la fa sempre, che si salva perché piace molto alle ragazzine. Lui è davvero in un altro reality, sta con la testa altrove, è tranquillo… Uno che va a fare un sonnellino prima della diretta vuol dire che non è colpito! Lui si isola sempre…”

C’è poi chi aggiunge: “Non gliene frega niente delle nomination tanto sa che lo salvano. Secondo me quella che usa lui è una strategia!”

Tanti contro Vittorio Menozzi: “Vuole farsi la storiella, non è se stesso”

Secondo Marco invece: “Vittorio se la tira perché forse vuole un po’ tenere il personaggio del modello, però qui non siamo a fare le sfilate. Svegliati! Stai vivendo un gioco, stai vivendo un’esperienza, altrimenti stai a casa!” Parole dure anche da parte di Paolo: “Così fa la vittima, fa quello estraniato dal gruppo. Se tu sei dentro una casa, cerca di convivere, di vivere con le regole della convivialità.” E ancora Giuseppe Garibaldi aggiunge: “Sta sondando il terreno: vuole farsi gli amici, la storiella e non è se stesso e a me quando una persona non è se stessa non piace!” Di fronte a queste immagini, la replica di Vittorio è serafica: “Non ci sono rimasto male, più degli attacchi alla persona mi sono apparsi attacchi a comportamenti giustamente attaccabili.”

