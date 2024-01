Vittorio Menozzi, amicizia in crisi con Letizia al Grande Fratello: “Mi ha fatto male”/ Fiordaliso sbotta!

Vittorio Menozzi e Letizia Petris, amicizia in crisi al Grande Fratello 2023

Scricchiola sempre di più il rapporto tra Vittorio Menozzi e Paolo Masella al Grande Fratello 2023. Un malumore, quello tra i due concorrenti, che ha avuto la conseguenza di allontanare da Vittorio anche Letizia Petris, che sta vivendo con Paolo una sorta di flirt nella Casa. Una situazione della quale Menozzi ha parlato con Fiordaliso, dicendosene dispiaciuto.

“Mi ha fatto male, perché lei è una persona davvero importante”, ha ammesso Vittorio parlando con Fiordaliso, che inizialmente si è detta desiderosa di mettersi da parte e non immischiarsi più in certe situazioni: “Io me ne sto fuori, sono stanca e non ci voglio più mettere becco con nessuno. Faccio quello di cui ho voglia.” Quando Vittorio ha però calcato la mano, facendo intendere che il rapporto con Letizia fosse compromesso per sempre, Fiordaliso l’ha però smentito, incoraggiandolo a non prenderla con negatività.

Vittorio Menozzi rimproverato da Fiordaliso: la stoccata su Beatrice Luzzi

“Ma non fare il tragico, è oggi così domani poi cambia! – ha detto la cantante a Vittorio – Magari ti viene a cercare lei… vedrai, lascia andare così, con leggerezza. Non rimanerci male, vedrai che tornerà tutto come prima.” “Vuol dire che non sarà la prima persona da cui vado per confidarmi”, ha aggiunto allora il modello, parlando di Letizia.

Una frase alla quale Fiordaliso ha però replicato piccata: “Ormai è Beatrice la prima persona da cui corri, ora diciamo la verità!” Poi ha aggiunto: “Ma hai bisogno anche di una coetanea”. Vittorio ha confermato di sentirsi scoraggiato per quanto accaduto soprattutto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello con Paolo e Letizia, sottolineando la gravità delle accuse da loro ricevute.

