Vittorio Menozzi choc al Grande Fratello 2023 “mi facevo dei sigarini particolari”/ La regia censura!

Il Grande Fratello 2023 segna uno spartiacque importante rispetto alle ultime edizioni. Non solo un cast variegato, composto da personaggi Vip e volti non famosi, ma anche nuove linee-guida introdotte in merito ai comportamenti dei concorrenti. Le nuove rigorose regole impongono al cast di mantenere sempre un atteggiamento sobrio e rispettoso del pubblico, nel segno del buon gusto e contro ogni forma di trash. Per questo i gieffini stanno cercando di adattarsi a queste nuove esigenze, sebbene più volte siano incappati in qualche scivolone.

L’ultimo, in particolare, ha visto protagonista Vittorio Menozzi. Come riporta Biccy, infatti, il modello si è ritrovato a parlare nella Casa di un argomento considerato tabù, sebbene non abbia utilizzato termini espliciti o offensivi. Durante una conversazione notturna, ha affermato: “Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte“.

La regia censura il concorrente e cambia inquadratura

La frase pronunciata da Vittorio Menozzi è chiaramente di difficile comprensione, sebbene sul web in molti ne abbiano dato un’interpretazione piuttosto chiara. Anche Samira Lui è rimasta visibilmente sconvolta da questa affermazione, rivolgendosi con fare preoccupato al coinquilino del Grande Fratello 2023: “Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura“. Tuttavia il modello l’ha tranquillizzata: “No quello no“.

Tuttavia il discorso del ragazzo non è affatto passato inosservato, né sul web né tantomeno alle orecchie della regia. Gli autori, come riporta sempre Biccy, dopo aver sentito pronunciare la parola “sigarini” hanno subito deciso di staccare quella inquadratura e puntarla su un’altra stanza, censurando il proseguo del suo discorso. Il fatto ha ovviamente scatenato l’ironia e le discussioni sul web: sono numerosi i telespettatori che si domandano quanto queste nuove linee-guida verranno rispettate nei prossimi mesi.

Censurato Vittorio immediatamente non appena ha parlato di “sigarini particolari” #Gf pic.twitter.com/QtvZAhSkCl — Silente (@Silente60635922) September 14, 2023

Vittorio ha appena detto che si faceva le Canne #GF — Michele Giorgini 🎃 (@MicheleGiorgin9) September 14, 2023













