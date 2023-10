Vittorio Menozzi choc al Grande Fratello: “Mi sento perso, non provo niente”/ “Non so cosa significa amare”

Vittorio Menozzi si racconta al Grande Fratello 2023: “Dentro di me non sento niente”

Sono riflessioni molto intime e forti quelle che Vittorio Menozzi fa al Grande Fratello 2023. Il concorrente è stato chiamato per la prima volta in disparte nella diretta del 30 ottobre per affrontare con lui una riflessione sui suoi sentimenti. Il ragazzo si è infatti raccontato in un lungo confessionale, ammettendo di avere difficoltà nell’esprimere affetto e amore.

“Mi sento come se non avessi mai iniziato a vivere, sono completamente perso. Dentro di me non sento niente. Non so cosa vuol dire amare, credo di non aver mai amato veramente.” sono alcune delle dichiarazioni fatte Vittorio.

Il racconto di Vittorio continua poi in diretta con Alfonso Signorini. Il concorrente del Grande Fratello racconta la sua infanzia e come i suoi genitori abbiano influito nei suoi studi e scelte: “I miei primi anni sono stati molto dolci, dedicati alla musica, perché mia mamma era pianista. Poi dopo c’è stata un’età in cui ho dedicato tutto allo sport, alla dedizione, allo studio. Ho visto mia madre lasciare la carriera da pianista per dedicarsi a qualcosa di più pratico dopo che siamo nati io e mio fratello. Quindi sono cresciuto in questo divario.”

