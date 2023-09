Vittorio Menozzi, concorrente Grande Fratello 2023 / Chi è il modello NIP pronto a far impazzire le donne

Ecco chi è Vittorio Menozzi, il modello “nip” del nuovo Grande Fratello 2023

Vittorio Menozzi, affermato modello con un’importante carriera alle spalle, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Nonostante sia un volto piuttosto conosciuto nel mondo della moda, Menozzi entrerà nella casa come “concorrente non famoso”. Eppure , affermato modello con un’importante carriera alle spalle, è uno dei nuovi concorrenti del. Nonostante sia un volto piuttosto conosciuto nel mondo della moda, Menozzi entrerà nella casa come “concorrente non famoso”. Eppure la sua fama lo precede , soprattutto negli ambienti professionali dove, come dicevamo, ha già un percorso solido. In una recente intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi & Canzoni, Vittorio ha spiegato con entusiasmo i motivi che lo hanno spinto ad accettare la chiamata di Signorini per il Grande Fratello 2023.

“Partecipo al Grande Fratello 2023 perché sono un tipo curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me. Amo ascoltare e confrontarmi con le persone. Cosa mi mancherà di più? La mia chitarra”. Oltre alla sua carriera nel campo della moda, infatti, Menozzi è anche un creatore di contenuti e condivide il suo talento su TikTok, dove si cimenta nel canto e con alcuni strumenti musicali,

Vittorio Menozzi, dalle passerelle al Grande Fratello 2023: “Arriva da un ambiente che insegna molto”

“Amo fare il modello perché si viaggia tantissimo”, ha raccontato Vittorio a proposito del suo percorso professionale e della sua vita privata. “Questo è un tipo di lavoro che puoi fare anche mentre stai studiando, ed è perfetto per me, dato che sto seguendo studi di ingegneria. Questo lavoro non ha orari fissi e ti dà l’opportunità di portare avanti la tua carriera universitaria”, le sue parole.

“Inoltre, ti offre un certo grado di indipendenza economica ed è tutto tranne che noioso, poiché è costantemente diverso da giorno a giorno: ci sono campagne, shooting, sfilate… Infine, è un ambiente che ti insegna molto, ti fa conoscere molte persone e ti permette di interagire con loro”, spiega ancora il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. C’è grande curiosità di vederlo all’opera dentro la casa di Cinecittà e chi lo conosce garantisce che porterà una ventata di freschezza ed energia al reality di Canale 5.

