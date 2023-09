Vittorio Menozzi, confessione al Grande Fratello 2023/ “Ho sempre pensato di avere una certa femminilità…”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi e l’incapacità di liberarsi

La partita del Grande Fratello si gioca in buona parte sul campo della visibilità; che sia in negativo o in positivo, farsi notare è un fattore necessario. Chiaramente, non tutti i concorrenti dispongono dei medesimi mezzi comunicativi e caratteriali; ne consegue che qualcuno possa rimanere più in ombra, soprattutto nelle fasi iniziali del programma. Sta lamentando una condizione simile Vittorio Menozzi; giovane concorrente del Grande Fratello 2023.

Daniele Dal Moro tuona contro il Gran Hermano Vip/ "Follia che Oriana sia ancora lì dentro"

Parlando con Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi – come riporta Biccy – ha palesato alcuni problemi in relazione alla capacità di liberarsi o comunque di aprirsi in un contesto come quello del reality. L’attore ha dunque invitato il giovane ad andare oltre quelli che crede essere i propri limiti, aggiungendo che – fuori dalla Casa – potrebbe seguire dei corsi di recitazione per migliorare sotto questo punto di vista.

Claudio Roma choc contro Fiordaliso "qui non hai bisogno di niente, puoi andare a casa"/ Lite al GF 2023!

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi si confronta con Alessandro Varrese

Vittorio Menozzi ha accolto positivamente i consigli di Massimiliano Varrese ed ha sfruttato gli argomenti per raccontare – come riporta Biccy – alcune piccole curiosità. A proposito della recitazione, ha infatti rivelato di essere convinto di avere una componente di femminilità molto spiccata. “Per far uscire delle cose di me stesso dici che mi farebbe bene la recitazione? Questa è una cosa che avrei voluto fare; perchè tu capisci queste cose, io ho sempre pensato di avere una certa femminilità. Mi ritengo molto femminile dal punto di vista energetico”.

Letizia Petris stronca Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ "Io doppia faccia? Sei tu che sei falsa!"

Appreso il discorso di Vittorio Menozzi sulla femminilità, Alessandro Varrese ha sottolineato come la femminilità abbia a che fare anche con altre sfaccettature di una persona. “Tutto questo può sfociare anche sulla sessualità e sull’identità”, ha aggiunto l’attore, con il 23enne che si è detto assolutamente d’accordo: “Si certo, però qui apriamo un altro discorso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA