Vittorio Menozzi dà del “comodino” a Marco Maddaloni/ Faccia a faccia al Grande Fratello: “Hai frainteso”

Al Grande Fratello prosegue il confronto tra Beatrice e Perla. Dopo la clip, nella quale veniva affermato che la Luzzi manipolasse Vittorio Menozzi, l’attrice spiega: “Io ho nominato Letizia non per strategia ma perché ha detto che mando Vittorio per ascoltare le loro cose. Vittorio tutto può, meno che farsi manipolare. Lui ha le idee molto chiare e a me non interessa ciò che loro dicono. Lui si fa gli affari suoi e parla con chi vuole”. La concorrente poi sottolinea: “Se c’è qualcuno che governa l’altro è Vittorio nei miei confronti. Questo perché lui è più lucido quindi è lui che a volte mi dice cosa devo fare”.

Beatrice Luzzi in lacrime per una battuta di Maddaloni/ "Uno schiaffo alla Luzzi", web furioso

Per Beatrice l’amicizia con Vittorio “è speciale. Se dormiamo insieme è perché è una persona che mi dà tranquillità. Poi non succede quasi mai, è successo 3-4 volte”. Vittorio anche sottolinea: “Noi parliamo tanto fino a tardi e a volte ci mettiamo sotto le coperte”. Lei ancora ribadisce: “A parte che ultimamente non lo abbiamo neanche più fatto”.

Massimiliano Ossini: "Da piccolo ho sofferto di bullismo"/ "Mi sono mancati alcuni momenti con papà"

Vittorio Menozzi: “Marco Maddaloni? Non volevo offenderlo”

Paolo, Letizia e Rosy spiegano di essere indifferenti alle parole di Beatrice Luzzi, che ha dato loro degli stupidi. Lei ribadisce: “Ma Rosy non c’era in questo gruppo, non so che confessionale fosse”. Marco Maddaloni, invece, rimarca le parole di Vittorio che ha dato lui del comodino: “Non me lo aspettavo”, spiega. Perla lo difende: “Marco ci dà consigli, se ci deve dire una cosa lo fa. Ha i modi giusti, a noi insegna tanto, non ci giudica”.

Riguardo Vittorio Menozzi, invece, Perla spiega che secondo lei “deve ancora trovare la sua quadra. Non è un comodino ma sicuramente è un po’ qui e un po’ lì. Deve capire cosa vuole dalla vita”. Vittorio si difende ancora e spiega: “Non voglio stare da nessuna parte, in nessun gruppo”. Per Massimiliano Varrese “risulta tutt’altro. Se dà a uno del comodino, allora si schiera. Io e Vittorio abbiamo un profondo rapporto, spesso ci siamo scontrati e chiariti. Ha un lato da ragazzo disordinato e distratto ma anche quella parte ingegneristica che utilizza per il gioco”. Proprio il concorrente concorda: “Devo dire che mi rivedo in queste parole. Mi dispiace solo per Maddaloni perché non volevo offenderlo dicendo che fosse un comodino”. Lui replica: “Tu sei una persona che stimo. Ti manca un po’ d’istinto di strada“.

Greta Rossetti avvicina Sergio D'Ottavi al Grande Fratello 2023?/ "Una cosa mi fa impazzire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA