Vittorio Menozzi e Federico Massaro, ship al Grande Fratello 2023?/ Web in delirio: tutti gli indizi

Vittorio Menozzi e Federico Massaro: cresce l’intesa al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello 2023 l’ingresso di Federico Massaro ha portato una ventata di freschezza e armonia nel gruppo. In particolare, gli occhi attenti dei telespettatori sul web hanno subito notato un’evidente intesa con Vittorio Menozzi che, a detta di molti, sarebbe letteralmente rinato dopo l’ingresso del neo-concorrente. Sul web è addirittura partita una vera e propria ship che coinvolge i due coinquilini, subito ironicamente ribattezzati i “Vittorico“, una crasi dei loro nomi.

Il primo indizio di un possibile, reciproco interesse è arrivato durante un gioco proposto dalla produzione, fatto di domande schiette e risposte altrettanto sincere. Massimiliano Varrese, in particolare, ha voluto chiedere a Federico, come mostra un video circolante sui social: “Hai mai avuto esperienze con altri uomini?“. La risposta di Massaro: “A recitazione ho dovuto baciare un mio amico“. Inoltre, durante il medesimo gioco, viene chiesto al nuovo inquilino: “Come deve essere la donna della tua vita?“. “Deve farmi ridere, devo stare bene“, replica il modello. Tuttavia Garibaldi, accorgendosi che durante la risposta il neo-coinquilino stava osservando solo Menozzi, glielo fa ironicamente notare: “Ma non guardare solo Vittorio“.

Vittorio e Federico, la ship fa sognare i fan: tutti gli indizi

Il possibile reciproco interesse tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro al Grande Fratello 2023, però, si arricchisce di nuovi indizi. Anche Beatrice Luzzi, infatti, sembra essersi accorta di questa intesa e ne parla direttamente con Menozzi. Il ragazzo, parlando di un possibile interesse tra Federico e Greta Rossetti, ammette: “Credo che a nessuno dei due interessi tanto l’altro, e non credo neanche che stesse dicendo la verità“. L’attrice, a quel punto, gli rivolge una domanda piccante: “A tutti e due interessi tu?“.

Non solo nella Casa, ma anche fuori questa ship tra i due concorrenti sta attirando l’attenzione di molti. Su X si sprecano ormai foto e video che ritraggono assieme i “Vittorico”, in sauna, durante una doccia o coricati in giardino a chiacchierare. E i fan stanno già sognando.

QUESTA DOMANDA FATTA PROPRIO A LUI

comunque il primo palo l’abbiamo preso, guardate vittorio che sorride alla fine 😭😭😭 pic.twitter.com/rOQqTlSxoI — edoardo (@edosenzaemoji) December 5, 2023

“Come deve essere la donna della tua vita?”

“Non guardare solo vittorio” #vittorico pic.twitter.com/Vp3mIxyaea — descamisado (@coolerthanabb) December 5, 2023

vittorio su greta e federico: credo che a nessuno dei due interessi l’altro… e non credo neanche che stesse dicendo la verità

beatrice: a tutti e due interessi tu? IO VE LO GIUROpic.twitter.com/fFJrAcar5T — Paola. 🎄 (@Iperborea_) December 5, 2023













