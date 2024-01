Vittorio Menozzi e Greta Menozzi innamorati al Grande Fratello?/ Lei: “Siamo simili”

Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sempre più vicini

Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2023. Tra i due è nato un rapporto davvero speciale al punto che i fan sognano l’inizio di una storia d’amore tra i due. Più volte, tuttavia, Vittorio e Greta hanno ribadito di avere un rapporto fraterno nato anche per i tanti elementi che hanno in comune. Dopo la 33apuntata e una notte di riflessione, Vittorio e Greta si sono ritrovati in giardino dove, mentre si rilassavano al sole ascoltando musica, si sono lasciati andare ad alcune confidenze.

I due hanno un carattere pacato e tranquillo e più volte hanno spiegato di non voler prendere posizioni drastiche all’interno della casa. Un atteggiamento che ha scatenato diverse critiche da parte degli altri concorrenti. Greta e Vittorio, tuttavia, riflettendo sulla situazione, non sembrano affatto decisi a cambiare.

Vittorio e Greta, stesso atteggiamento al Grande Fratello

“Siamo simili”, dice Greta Rossetti aprendo il discorso. Secondo l’ex tentatrice di Temptation Island, ciò che viene sbagliato all’interno della casa è non saper trovare un punto d’incontro quando c’è una discussione. “Una persona intelligente un punto d’incontro lo trova” dice la ragazza. “Queste cose io le ho sempre pensate, ma non sapevo a chi dirle” commenta il modello sollevato.

“Noi continuiamo a essere così” propone la ragazza spronando Vittorio a non cambiare atteggiamento perseguendo sempre la strada della pace. “Avere il pregio di non voler litigare è da pochi e lo devi mantenere. Anzi devi trasmetterlo” afferma convinta la ragazza. Greta e Vittorio, dunque, hanno sempre più punti in comune: l’affetto che nutrono l’una per l’altro si trasformerà in un sentimento più profondo?

