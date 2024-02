Vittorio Menozzi eliminato dal Grande Fratello 2023/ Beatrice Luzzi: “Ora piange chi l’ha nominato!”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi eliminato dopo 5 mesi di permanenza!

Si parla spesso di colpi di scena e situazioni inaspettate, ma ciò che abbiamo osservato nel corso della 35a puntata del Grande Fratello 2023 merita forse qualche aggettivo in più. A grande sorpresa rispetto al percorso, alle dinamiche, e alle situazioni in sospeso, Vittorio Menozzi ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

La sconfitta al televoto di Vittorio Menozzi è forse ancor più inaspettata di quando, ai tempi, la medesima sorte toccò a Mirko Brunetti. Il modello è stato tra i primi ad entrare al Grande Fratello 2023 imponendosi fin da subito come una personalità cardine. Ma non solo; nel corso delle settimane il 23enne si è guadagnato grande supporto da parte del pubblico oltre a quello di buona parte dei suoi compagni di viaggio.

Vittorio Menozzi lascia il Grande Fratello 2023: dal confronto con Beatrice Luzzi alla stoccata finale

Eppure, qualcosa non ha funzionato: Vittorio Menozzi è l’eliminato della 35a puntata del Grande Fratello 2023. Poco prima c’era stato un duro confronto con Beatrice Luzzi, con la quale per settimane ha avuto un rapporto d’amicizia incredibile, quasi viscerale. Nell’ultima settimana la relazione ha però subito una battuta d’arresto ed è inevitabile non considerare la circostanza nel merito delle ragioni che potrebbero aver spinto il pubblico a tirarlo fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi è considerata la regina del Grande Fratello 2023, averla ‘contro’ nell’ultima settimana potrebbe dunque aver inciso sull’eliminazione dal reality di Vittorio Menozzi. In ogni caso, già nella prossima puntata se ne parlerà ampiamente e un accenno è stato servito proprio dall’attrice che, dopo aver salutato l’amico, ha lanciato il guanto di sfida con una frase eloquente: “Chi è che piange adesso? Chi l’ha votato!”











