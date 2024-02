Vittorio Menozzi eliminato Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi: “Atteggiamento non mi è piaciuto”/ Lo sfogo

Beatrice Luzzi su Vittorio Menozzi dopo l’eliminazione al Grande Fratello 2024: confronto con Rosy Chin

Vittorio Menozzi è stato eliminato dal Grande Fratello 2024 durante la puntata di ieri, lunedì 12 febbraio. Prima dell’eliminazione, però, c’è stato un duro confronto con Beatrice Luzzi. I due, grandi amici per oltre tre mesi e mezzo di reality, hanno avuto un accesa discussione la scorsa settimana e l’attrice non gli ha più rivolto la parola fino al confronto durante la diretta di ieri in cui si sono chiariti. Subito dopo, però, il giovane è stato eliminato dalla Casa e post puntata Rosy Chin ha voluto spiegare il suo punto di vista a Beatrice Luzzi, accusandola di essere stata troppo dura con lui.

Dal canto suo, invece, Beatrice Luzzi ha spiegato tutti i motivi e le ragioni che l’hanno spinta a troncare i rapporti con Vittorio Menozzi, nonostante la loro amicizia: “Capisco il messaggio però tu lo sai, nella vita reale una cosa del genere…a parte che non c’è stato modo perché io l’ho tenuto un giorno il silenzio poi lui ha cominciato un percorso che mi ha confermato ulteriormente che non valesse più la pena crederci.”

Durante il suo lungo sfogo post puntata del Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi, parlando con Rosy Chin, ha confessato di sentirsi in colpa per l’uscita dalla Casa di Vittorio Menozzi ma allo stesso tempo ha aggiunto che si è comportata in maniera così fredda per dei precisi motivi. Si è sentita ferita dal fatto che Vittorio Menozzi non l’abbia difesa quando Marco Maddaloni ha sentenziato che lei manipolava il ragazzo da mesi.

Beatrice Luzzi si è sfogata: “Poi c’è stato il discorso di Marco in cui lui non è intervenuto quando è stato detto che io gli ho deviato il percorso per tre mesi e mezzo.” E subito dopo l’attrice ha attaccato anche gli altri concorrenti: “Non c’è stato uno nel gruppo che quando Marco ha detto quella cattiveria feroce (che lei avrebbe deviato il percorso al Grande Fratello 2024 di Vittorio, ndr) nè Vittorio nè nessuno di voi ha detto, guarda tutto meno che questo.” Ed infine rivolgendosi a Rosy: “Non si può dire vabbè è un gioco ti ci vorrei vedere a te in quella posizione.”

