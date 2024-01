Vittorio Menozzi furioso con Paolo al Grande Fratello: “Ho chiuso con lui”/ “Io guardone? Mi ha deluso!”

Vittorio Menozzi, amicizia finita con Paolo Masella al Grande Fratello 2023?

L’ultima diretta del Grande Fratello 2023 ha visto Vittorio Menozzi finire nel mirino di pesanti critiche. Massimiliano Varrese e Paolo Masella lo hanno accusato di avere atteggiamenti ambigui nei confronti di alcune donne della Casa, di girare spesso in mutande in loro presenza e, addirittura, di essere un ‘guardone’. Un’accusa che Vittorio ha respinto, parlando di libertà e totale assenza di malizia nei suoi gesti.

“Ma cosa stai dicendo? – ha tuonato durante la diretta contro le accuse di Paolo Masella, secondo cui avrebbe usato tale atteggiamento con Letizia Petris – Ti stai inventando tutto! Per me libertà, rispetto e divertimento sono valori imprescindibili. Letizia mi piace come testa, mi piace come amica. C’è modo e modo di dire le cose. È una cosa proprio diversa.” ha chiarito il modello.

Vittorio Menozzi deluso da Paolo Masella dopo le accuse di essere un ‘guardone’

“Questa è una questione di tatto, io sono geloso. – è stata l’accusa di Paolo Masella a Vittorio; poi ha continuato – Ma quello che ti ho detto non l’ho notato solo io eh, anche altri lo hanno notato. A te piace Letizia, me lo hai detto tempo fa. Non puoi pretendere che non mi dia fastidio se un ragazzo va in mutand3 sul letto della ragazza con cui mi sto frequentando.”

Dopo la diretta, Vittorio si è quindi sfogato con Fiordaliso e altri compagni del Grande Fratello, dicendosi fortemente deluso dalle accuse di Paolo Masella, in cui credeva di aver trovato un amico fidato. “Guarda Paolo mi ha deluso. – ha dichiarato il modello – Con me ha veramente chiuso. Ne ha fatte due in stecca. Nel giro di mezz’ora mi ha fatto passare da guardone e di uno che si diletta a prendere in giro le persone.” Amicizia al capolinea?

