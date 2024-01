“Vittorio Menozzi guardone al Grande Fratello”/ Accusa choc di Paolo e Varrese, Signorini sbotta: “È assurdo”

Vittorio Menozzi accusato da Varrese e Paolo al Grande Fratello 2023 di essere un ‘guardone’

Vittorio Menozzi finisce nel mirino di Massimiliano Varrese e Paolo Masella. Un’accusa forte quella che gli è stata lanciata anche nel corso della diretta del Grande Fratello dell’8 gennaio 2024: essere un ‘guardone’. La bomba è stata lanciata da Varrese, che dopo aver visto Vittorio essere presente mentre Monia si spogliava senza accennare a girarsi o allontanarsi, ha tuonato: “È che Vittorio si mette a dieci centimetri di distanza. Io quando vi cambiate mi giro dall’altra parte. Secondo me ci sono dei limiti da rispettare. O no? Datti una regolata caz*o, se no te lo dico io quali sono i limiti e te li insegno.”

In diretta, Vittorio ha avuto modo di replicare e smentire: “Sono sotto gli occhi di tutti, cosa vuoi che faccia? Per me la libertà, il rispetto, il divertimento sono valori imprescindibili.” ha detto il gieffino, rivolto anche a Paolo Masella.

Alfonso Signorini difende Vittorio Menozzi in diretta

Quest’ultimo ha accusato Vittorio di girare spesso in mutande e di essere entrato così svestito anche nel letto di Letizia Petris. “È una questione di tatto! E non sono l’unico che l’ha notato, anche le ragazze se ne sono accorte!” ha detto Masella.

A prendere le parti di Vittorio Menozzi ci ha però pensato Alfonso Signorini, che dallo studio ha detto: “Onestamente a me vedere Vittorio come il guardone di turno mi pare impossibile, mi fa ridere! Potrebbe essere anche l’occasione buona per riflettere sul fatto che se un uomo è amico di una donna e non c’è quel tipo di attrazione sessuale si va al di là dell’apparenza, non ci trovo niente di male che lei possa stare in mutande davanti a lui, soprattutto se lui poi la guarda negli occhi!”











