Vittorio Menozzi ha avuto esperienze con altri uomini?/ “Mi sono fatto delle domande…”: confessione al GF

Vittorio Menozzi ha avuto esperienze omosessuali? La sua confessione al Grande Fratello 2023

Vittorio Menozzi continua ad essere uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello. Il gieffino, tra i più amati dal pubblico del reality, sta facendo intrigare l’Italia con il suo carattere molto complesso da decifrare, sul quale anche il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto scavare nel corso delle ultime puntate del reality. Nelle scorse ore Vittorio Menozzi ha provato a raccontarsi meglio, svelando alcune curiosità e lasciandosi andare a confessioni che hanno attirato ancora più curiosità intorno alla sua figura.

Intervenuto nel corso di una chiacchierata con la sua compagna di gioco Letizia Petris, Vittorio ha rivelato: “Quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, ho cominciato anche io a farmi delle domande, anche perché ci sono tantissimi ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono, ti stanno vicino”, ha racconto il concorrente del Grande Fratello a Letizia, condividendo con lei la stessa paura del pregiudizio. “E ho trovato dei ragazzi molto intelligenti, profondi, pronti al confronto”, ha proseguito il modello. “Io ho un cervello in parte molto femminile, io lo so e sono fatto così, non mi vergogno. Però ammetto che non ho mai fatto nulla con altri ragazzi” ha confessato Vittorio Menozzi nella Casa.

Vittorio Menozzi e la rivelazione sullo sport: “Ho dovuto rinunciare”

Nei giorni scorsi Vittorio Menozzi ha deciso di aprirsi con i compagni al Grande Fratello, dove ha ripercorso anche alcuni ricordi personali riguardanti la sua adolescenza. Menozzi ha preso la parola riguardo al suo rapporto con lo sport, vissuto intensamente per un lungo periodo ma che ha riservato enormi sofferenze al concorrente del reality di Canale Cinque.

Una malattia ha infatti impedito a Vittorio di inseguire i propri sogni e lo ha costretto a fermarsi: “Avrei dovuto smettere di allenarmi per tanto tempo e poi chiaramente le stagioni e i campionati passavano e dopo, gli sport come il beach volley e la pallavolo, conta anche la componente fisica ha confessato Menozzi nella casa più spiata d’Italia. “Il mio sogno era legato al mondo under non over e ci potevo riuscire, c’erano delle probabilità molto alte che questa cosa accadesse. Sono sempre uno che cerca di portare a casa il meglio di qualsiasi cosa gli succede, bella o brutta che in quel momento possa sembrare e mi porto dietro tutto il mio bagaglio di carattere che mi ha lasciato.

