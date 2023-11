Vittorio Menozzi in crisi per Beatrice? Mirko lo consiglia/ “Devi essere chiaro con lei e Giuseppe, se no…”

Mirko consiglia Vittorio Menozzi sul rapporto con Beatrice e Giuseppe

Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi si sono avvicinati particolarmente nelle ultime settimane. In un confessionale reso noto in puntata, l’ex sportivo non ha negato di provare attrazione per l’attrice: “È la miglior compagna di tango possibile e immaginabile. È molto attraente, molto elegante in ciò che fa”.

L’avvicinamento tra i due ha creato diverse gelosie in Giuseppe Garibaldi, molto amico di Vittorio. La situazione per il concorrente, dunque, è complessa: se da un lato è attratto da Beatrice, dall’altro ha un legame d’amicizia con il bidello e non intende ferirlo. A dare un consiglio a Menozzi ci ha pensato Mirko Brunetti nel post puntata: “Quando hai detto “uno che si è fatto manipolare”, gli sei andato contro oggi in diretta. Devi essere chiaro con Bea e con Giuseppe se no sembra che stai in mezzo tu. Lei non è stata chiara… ci devi parlare. Lei in quello che dice anche dalle clip non si capisce.”

In puntata, Beatrice ha chiuso definitivamente con Giuseppe: “Io amo ballare, quindi appena sento il feeling ballo. Che lui ci creda o no, il sentimento è passato. Me ne ha fatte veramente tante, che è passato. Di attrazione ce n’è molta meno“.

A questo punto è intervenuto anche il bidello che ha detto: “Mentre parlavamo ha detto: ‘Tu sei stato un jolly, se non ti muovi uso il secondo”. L’attrice smentisce le parole di Garibaldi, ad aiutarla subentra anche Vittorio: “Bea non ha parlato di me come di un jolly“. E aggiunge: “Io sono sicuro che ci siano dei sentimenti da parte di Giuseppe, ma allo stesso tempo la addita come una persona che manipola e condiziona. E non capisco come una persona che si sente manipolata, allo stesso tempo possa dire di amare o provare dei sentimenti”.

