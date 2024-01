Vittorio Menozzi in crisi per la mancanza di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Il suo valore…”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi distrutto dall’assenza di Beatrice Luzzi

Vittorio Menozzi continua ad essere tra gli osservati speciali al Grande Fratello 2023 dopo l’addio di Beatrice Luzzi, colpita dal tragico lutto di suo padre Paolo. Il modello è visibilmente provato, quasi spaesato: sarebbe da aggiungere come forse sia l’unico ad aver realmente accusato il colpo e a dimostrarsi davvero empatico nei confronti della compagna di viaggio con la quale aveva un rapporto più che idilliaco.

Sanremo 2024: Giulia Salemi é la primadonna nel cast?/ Lo spoiler sul ruolo inedito

Il tema degli ultimi giorni è proprio l’empatia; quella manifesta di Vittorio Menozzi da una parte e dall’altra quella pressocchè assente degli altri coinquilini. Proprio nelle ultime ore – come riporta Novella 2000 – il modello ha avuto nuovi attimi di sconforto e parlando con alcuni coinquilini ha messo in evidenza tutto il suo malessere per via dell’assenza di Beatrice Luzzi.

Grande fratello 2024, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera: scatta il bacio/ "Non se n'é accorto nessuno"

Vittorio Menozzi, la speranza di Fiordaliso: “Vedrai che torna lunedì…”

Fiordaliso ha tentato di rincuorare Vittorio Menozzi, dandogli anche una leggera speranza per i prossimi giorni: “Io non riesco ad essere come lei perché tu con lei avevi un legame speciale; vedrai che torna lunedì…”. Queste le parole della cantante che amorevolmente ha tentato di porre un freno alle lacrime del concorrente del Grande Fratello 2023, tra i più scossi per l’assenza di Beatrice Luzzi colpita dal lutto paterno.

In soccorso di Vittorio Menozzi – come riporta il portale – è poi accorso anche Sergio che ha evidenziato: “Una persona la senti tanto dentro quando ti cambia in positivo. Non senti la mancanza di una persona che non ti ha portato nulla”. A questo punto, anche il modello ha confermato di nutrire una profonda gratitudine per Beatrice Luzzi, aggiungendo con umore nostalgico: “Il valore che tu dai a una persona è uguale al valore che pensi che lei abbia aggiunto a te”.

Federico Massaro pazzo di Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ "Ho la cotta, mi batte il cuore fortissimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA