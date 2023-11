Vittorio Menozzi in lacrime al Grande Fratello 2023/ “Mi dispiace per Alex, sono a pezzi…”

Grande Fratello 2023: Vittorio Menozzi crolla dopo una brutta notizia per Alex Schwazer

I momenti di sconforto al Grande Fratello 2023 sono da mettere in conto; le ultime ore sono state particolarmente difficili per un concorrente in particolare, Vittorio Menozzi. Il giovane, come riporta Biccy, è letteralmente crollato dal punto di vista emotivo per una notizia riguardante Alex Schwazer. Il marciatore si è allenato duramente in queste settimane per le prossime Olimpiadi; la scadenza per potersi candidare era fissata proprio per ieri ma lo sportivo, ancora in attesa della sentenza, non ha potuto inserire il proprio nome.

Il rischio che Alex Schwazer non partecipi alle Olimpiadi nonostante i tanti sforzi fatti al Grande Fratello 2023 ha ferito anche Vittorio Menozzi, particolarmente legato al marciatore. “Mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi; per lui era così importante… Mi fa star male questo, adesso ci sto male, ma poi mi passa stai tranquilla”. Queste le parole del concorrente – riportate da Biccy – pronunciate in uno sfogo con Letizia e Beatrice, che ha poi aggiunto: “Lui ha sofferto tantissimi anni anche di depressione; sono molto affezionato a lui, mi sveglio e facciamo colazione insieme, ci parlo tutto il giorno. Qui dentro è come un familiare per me, poi mi sento inutile, è una roba troppo più grande di me”.

Sempre nella giornata di ieri, dopo lo sconforto di Vittorio Menozzi, Anita Olivieri si è lasciata andare a delle considerazioni piuttosto ambigue parlando con Fiordaliso. “Comunque Fiorda, io ho una teoria che non posso dire. Che lui non è così ‘sportivo’ come sembra; non è una cosa sbagliata, ma è la mia ipotesi. Non voglio sentirmi in colpa a pensarlo, pensare una cosa del genere di una ragazzo mica è illegale, siamo onesti”. A rincarare la dose – come riporta Biccy – ci ha pensato anche Fiordaliso. “Anche io ho questo pensiero, quando so che esco lancio la bomba…”.

La teoria delle ragazze, secondo il portale, pare riferirsi all’orientamento sessuale di Vittorio Menozzi. Le parole di Anita e Fiordaliso sembrano infatti alludere ad una preferenza per il genere maschile da parte del concorrente del Grande Fratello 2023. “Non c’è nulla di sbagliato nell’esserlo” – ha aggiunto Fiordaliso – “Ok è la nostra teoria e magari sbagliamo, ma di sicuro non ne parlerò. Però penso che non sei l’unica a pensarla così. Perché mi hai acceso questa cosa, la pensavo per i cavoli miei e adesso sei venuta tu a dirmelo”.











