Vittorio Menozzi in lacrime al Grande Fratello 2023/ “Quando chiudo gli occhi, ci sono ricordi bellissimi e…”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi: “Quando chiudo gli occhi…“

In questi suoi primi mesi al Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi raramente si è lasciato andare alle emozioni e alle intime confessioni riguardanti la sua vita. Spesso restio a parlare della sua sfera privata e sentimentale, il modello questa volta si è lasciato andare alle lacrime chiacchierando con Grecia Colmenares, come mostra un video condiviso sul sito del reality. Ripensando ad alcuni periodi felici della sua vita, non meglio specificati ma forse legati ad una passata relazione, Vittorio si lascia andare alla commozione.

“Quando chiudo gli occhi e torno indietro nel passato, ci sono dei ricordi bellissimi – ammette – Sono come dei pezzetti di cristallo e per me questi ricordi sono delle piccole pietre preziose. E ogni volta che tu torni, è come prendere in mano una piccola pietra preziosa, che sai che è tua e che nessuno te la prende, solo tu ce l’hai. E poi sei anche felice per quello che hai fatto, perché tu magari semplicemente chiudi gli occhi e pensi di avere davanti a te un’anima della tua vita, una persona importante, e sai che magari non succederà più. Perché comunque molte cose succedono una volta e poi non succedono più“.

Vittorio Menozzi, la confessione a Grecia Colmenares sui ricordi del passato

Vittorio Menozzi, prontamente consolato da Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023, ammette che in realtà sono lacrime di gioia, relative ad un periodo felice della sua vita. Tali ricordi hanno scosso le sue emozioni, e confessa: “Ci sono cose che succedono a volte, no? E quando succedono, ti rendi conto che sei comunque una persona fortunata. E forse è anche per questo che un momento brutto diventa un momento bello“.

L’attrice, a quel punto, si immedesima nel racconto del modello e anche lei si confida circa il suo passato e i suoi sentimenti. Infine, rivolge al ragazzo un messaggio importante: “Vittorio, siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo, con responsabilità e rispetto“.

