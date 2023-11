Vittorio Menozzi innamorato di Beatrice?/ “E’ una persona che mi ha capito, mi piacciono i caratteri forti”

Vittorio Menozzi ha preso una cotta per Beatrice Luzzi? le sue parole

Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi si sono avvicinati molto negli ultimi tempi, tanto che Giuseppe Garibaldi aveva dichiarato tra i due ci fosse una relazione avviata. Queste dichiarazioni sono state smentite dai diretti interessati, ma qualcosa sembra bollire comunque in pentola.

Ad accorgersi del coinvolgimento di Vittorio nei confronti di Beatrice è Fiordaliso; la cantante, infatti, ha incalzato il concorrente: “Ti piace la Bea, me ne sono accorta”. Molto vaga la risposta di Menozzi che comunque lascia trapelare che l’attrice non le sia del tutto indifferente: “E’ una persona a cui mi sono avvicinato che mi ha capito. A me piacciono i caratteri forti. Se mi sono innamorato? No, quella è una cosa diversa. Mi sono preso una cotta? Non ci sarebbe nulla di male“. La cantante sembra già remare contro la possibile coppia: “Non lo fare, non per l’età, per altri motivi“.

Vittorio Menozzi: ecco cosa diceva Giuseppe sull’avvicinamento a Beatrice

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno preso strade separate, convinti sia la cosa migliore per affrontare serenamente il percorso al Grande Fratello. Nelle ultime ore, però, il bidello è tornato a parlare dell’attrice sostenendo agli inquilini che lei e Vittorio hanno una storia segreta.

“Si parlerà di questa coppia. Io e Beatrice? Ma che c’entro io. Già questa cosa è iniziata la settimana scorsa… di chi parliamo? Ma state facendo un altro GF? Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? E’ già creata. Purtroppo non posso parlare io. Sono troppo intelligente ragazzi…” E’ davvero come dice Giuseppe, o c’è aria di gelosia per il bidello?

