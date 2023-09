Vittorio Menozzi isolato dal gruppo al Grande Fratello 2023?/ Si scatena il “pasta gate”, il web è furioso

Tutti contro Vittorio Menozzi al Grande Fratello? Ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni Vittorio Menozzi è stato accusato dagli altri coinquilini del Grande Fratello di avere attuato una qualche strategia: “Vittorio non lo capisco. Lui è cambiato, ma speravo cambiasse in meglio. Non capisco se gioca di strategia. Io l’ho pensato. Secondo me vuole mettersi in mostra” afferma Giuseppe Garibaldi. Della stessa opinione anche Paolo Masella e altri. Cosa sta succedendo?

Come riporta Biccy, ieri pomeriggio il concorrente ha cucinato un piatto di pasta ma Anita lo ha redarguito: “Ma che stai facendo?! Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio, non ce n’erano altre”. Ma non è tutto: poco prima di cena Massimiliano Varrese ha dichiarato: “Ma è troppa per me“, a questo punto si è avvicinata Anita che gli dice: “Quella che non mangi dagliela ad Alex. Basta che non la dai a Vittorio”. Massimiliano ha dunque risposto: “No non gliela date per principio“. Il web è furioso e ha accusato i gieffini di aver isolato Vittorio, situazione ricorrente nella scorsa edizione.

Nella giornata di ieri, Giuseppe Garibaldi è stato accusato di aver bestemmiato al Grande Fratello. Quest’anno le regole imposte dagli autori sono molto severe, imprecazioni e altre frasi troppo colorite possono comportare l’espulsione. Nel mirino è finito proprio il giovane bidello. Ma cosa è successo nel dettaglio?

All’interno di un video divenuto virale sul web, sembrerebbe che Garibaldi abbia effettivamente pronunciato una grave bestemmia. Il concorrente era intento a scherzare con Anita, Paolo, Marco, Angelica, Vittorio e Giselda per poi usare una determinata espressione. Il web si divide: da un lato molti utenti lo definiscono “intercalare”, dall’altro c’è chi chiede l’espulsione immediata del concorrente. Cosa accadrà in merito?

