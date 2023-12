Vittorio Menozzi sbotta al Grande Fratello 2023 per le accuse di Anita Olivieri/ “Non la reggo più!”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi e Anita Olivieri ai ferri corti

L’attesa per la 23a puntata del Grande Fratello 2023 è come sempre piuttosto alta, soprattutto in virtù dei temi che sicuramente saranno trattati nel corso della diretta. Al centro delle diatribe potrebbe esserci spazio per Vittorio Menozzi che continua ad essere al centro delle discussioni in particolare dopo essersi avvicinato con fare affettuoso a Beatrice Luzzi.

Tra le prime accusatrici di Vittorio Menozzi spicca il nome di Anita Olivieri; quest’ultima ha prima cercato di mettere in guardia il concorrente per la vicinanza a Beatrice Luzzi per poi passare ad attaccare con frecciatine e contestazioni il coinquilino. In particolare, come riporta Novella 2000, la giovane avrebbe tuonato: “In puntata fai l’intellettuale e in settimana il bambino”. Tali parole di Anita Olivieri sarebbero collegate ai modi di Vittorio Menozzi, già in passato accusato di essere troppo superficiale e viziato.

Vittorio Menozzi stufo di Anita Olivieri: “Passa le giornate a puntare il dito…”

Vittorio Menozzi sta dunque facendo i conti con un clima decisamente ostile al Grande Fratello 2023; oltre ad Anita Olivieri, il concorrente sta facendo i conti anche con il parere contrariato di Rosy Chin. La chef è arrivata ai ferri corti con il concorrente inizialmente per un discorso legato al cibo arrivando poi ad accusarlo di incoerenza e di modi irrispettosi.

Carico delle accuse di Anita Olivieri e delle invettive di Rosy Chin, Vittorio Menozzi – come racconta Novella 2000 – si è poi sfogato con Beatrice Luzzi con parole anche piuttosto stizzite. “Io non reggo più Anita, non la reggo più. Lei non fa altro che puntare il dito, passa le giornate così; facendo la stupida e puntando il dito contro gli altri”. Neanche a dirlo, l’attrice si è detta totalmente d’accordo con il coinquilino mettendo ancora in evidenza quanto siano sulla stessa lunghezza d’onda.

