Vittorio Menozzi, scatta il bacio con Greta Rossetti al Grande Fratello?/ Lui in lacrime: “Penso alla mia ex”

Vittorio Menozzi sempre più vicino a Greta Rossetti, arriverà il bacio?

Non solo scontri, liti e provvedimenti disciplinari al Grande Fratello 2023 c’è spazio anche per i sentimenti e l’amore. In queste ore mentre Massimiliano Varrese ha confessato a Monia La Ferrera di provare qualcosa per lei, Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sono sempre più vicini. I due sin da subito sono apparsi in sintonia ed il loro legame con il tempo è diventato sempre più solido tanto da accendere l’entusiasmo dei fan che invocano a gran voce un bacio tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti. “Insieme starebbero benissimo” si legge infatti sul web.

Per il momento, entusiasmo dei fan a parte, il bacio tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 non c’è stato ma l’ex fidanzata di Mirko Brunetti si è confidata molte volte con il modello. Ha raccontato cosa spera di ottenere da questa esperienza dopo la partecipazione a Temptation Island e che, piuttosto che fare hype rischiando di trasmettere un messaggio diverso da ciò che lei è, preferisce mostrarsi se stessa sempre. Da parte sua Vittorio Mennozzi, dopo essersi allontanato da Beatrice Luzzi in questi giorni, si è molto avvicinato a Greta. Che tra i due stia nascendo davvero un flirt?

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi piange per la sua ex: “Ecco perché mi emoziono”

Vittorio Menozzi è sempre più vicino a Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 ed i tanti fan della coppia sperano che presto scatti il bacio tra di loro. Il modello, però, nelle scorse ore come riporta Blogtivvu, è scoppiato a piangere ripensando alla sua ex. A Grecia Colmenares ha confessato in maniera molto poetica: “Come mai mi sono emozionato? Perché quando chiudo gli occhi e torno indietro nel passato ci sono ricordi bellissimi. Sono come pezzetti di cristallo. Per me questi ricordi sono delle pietre preziose. E ogni volta che io torno in questo luogo dei sentimenti è così. È come prendere in mano una piccola pietra preziosa, sai che è tua e nessuno te la prende.”

La storia tra Vittorio Menozzi e l’ex fidanzata è avvenuta anni fa ed è stata la relazione più lunga e importante per lui. Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha confessato che i due si sono conosciuti durante l’ Erasmus in Spagna entrambi sapevano che sarebbe durato poco perché sarebbero presto dovuti tornare al loro Paese. I due si sono detti addio nello stesso bar dove si sono conosciuti, ordinando le stesse cose e dopo tempo il ragazzo pensa ancora a lei.











