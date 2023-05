Vittorio Pisani è nuovo capo della Polizia/ Lamberto Giannini sarà prefetto di Roma

Vittorio Pisani è stato nominato nuovo capo della Polizia, mentre l’uscente Lamberto Giannini diventerà prefetto di Roma. La fumata bianca dal Consiglio dei Ministri, come riportato da Il Sole 24 Ore, è arrivata al termine della riunione di questa mattina. Ci sarebbe un accordo sostanziale anche per quel che concerne i vertici della Guardia di Finanza, con Andrea De Gennaro che assumerà il ruolo di comandante (questa assegnazione verrà tuttavia resa ufficiale in occasione del prossimo incontro).

A confermare le scelte è stato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini”, queste sono state le sue parole.

Vittorio Pisani è nuovo capo della Polizia: chi è

I profili scelti dal Consiglio dei Ministri sono di lunga esperienza. Vittorio Pisani, il nuovo capo della Polizia, è l’ex vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). È calabrese di nascita ma napoletano di adozione. Nel capoluogo partenopeo ha coordinato diverse indagini in materia di criminalità organizzata e di ricerca latitanti, arrivando anche ad arrestare il camorrista Michele Zagaria.

Andrea De Gennaro, che sarà il nuovo comandante della Guardia di Finanza, è invece il fratello di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). È approdato nel comando generale nel 2004, prima come comandante dell’ufficio operazioni e poi come capo del V Reparto, quello che si occupa di comunicazione e relazioni esterne. Nel 2011 venne nominato direttore centrale dei servizi antidroga (Dcsa), per poi tornare nell’organismo dipendente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze nel 2014.

