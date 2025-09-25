Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina: ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni, Vittorio Sgarbi è tornato al centro dell’attenzione. Il motivo? Sua figlia, Evelina Sgarbi, ha presentato un’istanza legale per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che Sgarbi “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi“. L’istanza, depositata tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, ha immediatamente avviato le notifiche a tutti i parenti, tra cui la sorella, gli altri due figli Carlo e Alma, e la compagna Sabrina Colle. La prima udienza è stata fissata per il 28 ottobre 2025 e già in passato, secondo indiscrezioni, Sgarbi aveva dovuto affrontare un periodo difficile con tanto di ricovero al Policlinico Gemelli.

Intanto, il vicesindaco di Arpino (che ha come sindaco proprio Sgarbi), Massimo Sera, ha svelato di aver sentito recentemente il collega, trovandolo “battagliero” e pronto a opporsi a qualsiasi nomina di un amministratore di sostegno. D’altro canto, l’opposizione del Comune ha chiesto di dichiarare lo “stato di impedimento permanente” del sindaco, lamentando che non si presenta al municipio da oltre un anno. E, se la richiesta dovesse essere accolta, l’amministrazione cadrebbe e la città tornerebbe al voto.

Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina: cosa sta succedendo

Ad ogni modo, in casa Sgarbi, la situazione è piuttosto tesa. Evelina sostiene di voler tutelare suo padre, mentre Sgarbi ha parlato di accuse infondate, lasciando intendere che dietro la richiesta della figlia ci sarebbero interessi economici. “La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha”, ha detto il critico d’arte. A questo punto, non resta che attendere l’udienza per capire come si evolverà questa complicata vicenda familiare e giudiziaria.