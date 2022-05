Vittorio Sgarbi attacca Chiara Ferragni: “Befana con gli zatteroni”/ E su Fedez…

Vittorio Sgarbi attacca Chiara Ferragni e Fedez

Vittorio Sgarbi, in occasione dei suoi 70 anni, si è raccontato sulle pagine di Mowmag non risparmiando frecciatine a Chiara Ferragni e Fedez. Come riporta Fanpage, Sgarbi non ha risparmiato critiche all’influencer e imprenditrice che, con tanto lavoro, ha costruito un impero senza trascurare la propria vita privata. Nelle sue dichiarazioni, tuttavia, Sgarbi ha parlato del mondo degli influencer, sempre più protagonisti dello show business. Sono tanti, in Italia e nel mondo, gli influencer che sono diventati delle vere e proprie star, ma Sgarbi non la pensa esattamente così.

Come riporta Fanpage, la giornalista Grazia Sambruna, a Sgarbi, ha chiesto: “L’influencer è un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla”. La pensa ancora così?”. Nel rispondere, il critico ha così tirato in ballo proprio Chiara Ferragni.

Le parole di Vittorio Sgarbi su Chiara Ferragni e Fedez

Vittorio Sgarbi, su Mowmag, ribadisce la propria posizione sugli influencer non risparmiando critiche a Chiara Ferragni, la regina delle influencer italiane. “Adesso penso anche peggio perché secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa”, ha detto il critico.

E su Fedezfede ha aggiunto: “Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito”. I Ferragnez replicheranno a Sgarbi o lasceranno correre?

