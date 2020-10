Vittorio Sgarbi candidato sindaco a Roma per il centrodestra/ “Raggi una calamità”

C’è anche Vittorio Sgarbi fra i candidati sindaci per la città di Roma, in vista delle elezioni che si terranno l’anno che verrà, il 2021. La candidatura è ufficiale, come fatto sapere attraverso apposito comunicato da parte dell’ufficio stampa del noto critico d’arte e personaggio tv, nonché già sindaco del comune di Sutri (provincia di Viterbo, Lazio). Vittorio Sgarbi correrà, come riportato dai colleghi di Fanpage, con il simbolo di “Rinascimento”, un gruppo politico fondato dallo stesso nel 2017, assieme ad associazioni, comitati e movimenti civici. Presente nella sua “coalizione” anche il movimento No Euro, come fa sapere sempre il comunicato ufficiale: “Tra questi il movimento ‘No euro – Italia Libera’, guidato da Gian Luca Proietti Toppi, con cui ha recentemente promosso la raccolta di firme per il referendum d’indirizzo per la fuoriuscita dell’Italia dall’Unione Europea”. Sgarbi commenta la sindacatura di Virginia Raggi come della “Più grave calamità naturale dopo il grande incendio di Roma del 64 d. C. ai tempi dell’imperatore Nerone”.

VITTORIO SGARBI SINDACO DI ROMA: “LA CAPITALE VA RICOSTRUITA”

Secondo il critico d’arte c’è da “ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale”. Per ora non sono stati resi noti altri dettagli, ma il programma ufficiale verrà svelato probabilmente nella giornata di dopodomani, mercoledì 14 ottobre, in occasione di una conferenza stampa organizzata a Roma alle ore 15,30, in Piazza della Maddalena 52. Sempre l’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi ha fatto sapere che la sua candidatura “rompe gli indugi nel centrodestra e costringe i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia al confronto”. A questo punto sale altissima l’attesa per conoscere il programma di Vittorio Sgarbi riservato alla capitale, che probabilmente, viste anche le premesse, sarà decisamente in contrapposizione rispetto a quello dell’attuale prima cittadina. Del resto il personaggio tv non è di certo un fan del Movimento 5 Stelle e del governo Conte Bis, è spesso e volentieri, in particolare negli ultimi mesi post-covid, non ha sprecato occasione per puntare il dito verso l’esecutivo.



