Vittorio Sgarbi/ “Candido Morgan come prossimo sindaco di Milano. Io a Roma…”

Dopo l’annuncio della sua candidatura a sindaco di Roma in vista delle Comunali in programma il prossimo anno, Vittorio Sgarbi oggi ha lanciato un altro nome in vista dell’appuntamento elettorale in un’altra grande città come Milano. Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio 1, il critico d’arte ha svelato di voler proporre un volto noto del mondo della musica: «Do un annuncio in anteprima: a Milano sono intenzionato a candidare Morgan, gliel’ho detto ieri». Il parlamentare di Forza Italia ha poi aggiunto: «Gli ho chiesto, dato che secondo me era più adatto per Napoli, ‘preferisci Napoli o Milano?’. E lui ha risposto Milano». Leader del movimento Rinascimento, Sgarbi ha poi spiegato che avrebbe voluto proporlo come sindaco di Napoli, città «più incline a comprendere la sua natura».

VITTORIO SGARBI: “CANDIDO MORGAN A MILANO. IO A ROMA…”

Vittorio Sgarbi a Roma, Morgan a Milano ma non solo: la lista Rinascimento prenderà parte anche ad altre elezioni comunali in programma nel 2021 e i candidati potrebbero essere già resi noti nel corso delle prossime settimane. Ora il critico d’arte è pronto a preparare la campagna elettorale in vista del voto a Roma ed ai microfoni di Radio Radio ha sottolineato: «Bisogna restituire Roma ai romani. Prima di tutto nel periodo dopo la crisi occorre riaprire i musei gratuitamente, come le biblioteche i musei devono essere gratis. Poi deve essere permesso ai genitori di portare i bambini a scuola senza ricatti alle 10 del mattino e non alle 8 e poi bisogna eliminare tutte le forme di multe legate agli autovelox e ai controlli speciali. E’ uno schifo questa specie di ruberia legittimata da questi co***ni di sindaci che vogliono prendere soldi alla gente che va a tre chilometri di più». Poi l’affondo contro Virginia Raggi, definita una cretina in letargo.



