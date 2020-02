Vittorio Sgarbi censurato a La Pupa e il Secchione? / “Io tagliato per le elezioni”

Vittorio Sgarbi ha il dente avvelenato nei confronti de La Pupa e il Secchione. Non è chiaro se ce l’abbia con la produzione del programma o se con il conduttore Paolo Ruffini. Certo è che sostiene di essere stato censurato durante la messa in onda della trasmissione per le elezioni in Emilia Romagna: “Ho trascorso molte ore con Paolo Ruffini”, spiega Vittorio Sgarbi a Live Non è la D’Urso. “Poi la serie è iniziata ma anche le elezioni regionali così mi hanno tagliato completamente. Il mio pezzo non c’è. Mi hanno detto che mi avrebbero mandato alla fine…mi hanno tagliato per la Par condicio”, ribadisce Vittorio Sgarbi scocciato.

Una piccolissima polemica, quella relativa alla presunta censura, se paragonata alla lite avvenuta pochi minuti dopo con Barbara D’Urso. I due hanno battibeccato a lungo per le allusioni di Vittorio Sgarbi su Stella Manente, che a suo dire sarebbe stata raccomandata. Serata dunque molto impegnativa ed intensa per l’opinionista della D’Urso: tra liti, pupe e secchioni di certo non ci si è annoiati su Canale 5. Ma il quesito che resta, alla fine, è il seguente: davvero Vittorio Sgarbi è stato censurato da La Pupa e il Secchione?

