Barbara Hary difende la figlia Evelina Sgarbi: chi è l'ex compagna di Vittorio Sgarbi

Nell’ultimo periodo, il nome di Vittorio Sgarbi è tornato al centro delle cronache. Il motivo? A far discutere è stata la decisione della figlia Evelina, nata dalla relazione con Barbara Hary, di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Secondo la giovane, infatti, Sgarbi avrebbe mostrato segnali di forte affaticamento fisico e mentale, al punto da non riuscire più a gestire i propri impegni come un tempo. Per questo, ha deciso di intervenire legalmente, ma solo per proteggerlo. La mossa, però, ha fatto infuriare il critico d’arte, che ha accusato la figlia di voler soltanto approfittarsi della situazione per motivi economici.

Vittorio Sgarbi, malattia e come sta: il tumore alla prostata/ La richiesta della figlia Eveline

Adesso, è intervenuta anche Barbara, madre di Evelina ed ex compagna di Sgarbi. In un’intervista ha infatti raccontato di aver visto Vittorio “molto provato”, più stanco e fragile del solito, tanto da essersi seriamente preoccupata per lui. Dopodiché, ha sottolineato che la decisione di Evelina di chiedere un amministratore di sostegno non è affatto legata a questioni economiche, ma nasce solo da un sincero interesse per la salute del padre.

Enrico Montesano, chi è e polemiche/ "Sono un attore e voglio tornare in Rai, è casa mia"

Barbara Hary: chi è l’ex compagna di Vittorio Sgarbi

Ma chi è esattamente Barbara Hary? Barbara è la madre di Evelina Sgarbi ed è sempre stata una donna piuttosto riservata. Laureata in Scienze Medievali e originaria di Biella, da anni lavora nel settore delle pubbliche relazioni e della comunicazione. La sua famiglia è legata all’aristocrazia tessile piemontese, difatti suo nonno è ricordato come uno dei firmatari del celebre “Patto della Montagna”, un documento simbolo della storia industriale e sociale della zona. Per quanto riguarda la vita privata, negli anni ha cercato di sostenere il legame tra sua figlia Evelina e il padre Vittorio Sgarbi, pur scegliendo consapevolmente di “farsi da parte”.