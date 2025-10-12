Vittorio Sgarbi e il difficile rapporto con i suoi figli: dettagli

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, domenica 11 ottobre, c’è anche Vittorio Sgarbi. Nell’ultimo periodo, si è molto parlato del critico d’arte a causa dei conflitti con sua figlia. Ma, andiamo a conoscere meglio la sua vita personale. Sgarbi ha avuto numerose relazioni e ha dichiarato pubblicamente di avere almeno quaranta figli, sebbene solo tre siano stati ufficialmente riconosciuti: Carlo Brenner, Alba Sgarbi ed Evelina Sgarbi. Carlo è nato nel 1988 dalla stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002, e non ha rapporti con il padre. Proprio per questo, ha deciso di usare il cognome di sua madre.

Alba, invece, è nata nel 1998 da una breve relazione donna con una nuova di Torino, ed è stata la prima dei figli ad essere stata riconosciuta ufficialmente da Vittorio. Infine, è arrivata Evelina, nata nel 2000, studentessa di moda ed arte. Proprio di lei si è parlato molto ultimamente, dopo aver richiesto la presenza di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che non fosse più in grado di gestire autonomamente i propri interessi.

Vittorio Sgarbi: lo scontro con la figlia Eveline

Dopo aver richiesto un amministratore di sostegno per il padre, Evelina Sgarbi è finita al centro dei gossip, ricevendo pesanti attacchi proprio da Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo l’ha infatti accusata di essere troppo “esosa” e di aver fatto questa richiesta solo per motivi economici, dato che, secondo lui, sarebbe solita usare i suoi soldi per piaceri personali. Difatti, Sgarbi sostiene di stare bene di salute e non di aver bisogno di alcun aiuto.