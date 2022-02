Vittorio Sgarbi contro il Green Pass/ Video, “Stupida guerra tra vaccinati e no vax”

Vittorio Sgarbi traccia un bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia scagliandosi contro alle annesse restrizioni disposte dal Governo Draghi per contrastare il patogeno. L’occasione dell’intervento del volto tv e critico d’arte è una diretta lanciata via social, dove in particolare si contesta aspramente la misura del “lasciapassare”, propriamente detto Green Pass, che a detta di Sgarbi avrebbe -tra le altre conseguenze- innescato una guerra illogica tra vaccinati e non.

Vittorio Sgarbi e il grido anti-Green Pass

Riattivatosi su Facebook, in una diretta condivisa con il web nella serata di San Valentino 2022, Vittorio Sgarbi ha tracciato un bilancio sulla pandemia Covid-19 che ha investito l’Italia, e le sue conseguenze. Nell’intervento che titola “La stupida guerra tra vaccinati e non vaccinati scatenata dall’inutile Green Pass”, il critico esordisce: “Il mio pensiero non è stato espresso da me, immaginate se il governo imponesse il 21 giugno il cappotto, ed è esattamente quello che ha fatto il Governo Draghi dei “migliori” stabilendo il Super green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50, quando si sapeva che la curva della quarta ondata Covid-19 sarebbe scesa in picchiata”. Parole che sanno di contestazione delle ultime misure anti-Coronavirus varate dal Governo in Italia e che il critico riprende da un noto Direttore di giornale.

“Questo, con la rinuncia al lavoro per gli over 50 e disagi dei servizi pubblici e delle aziende” – prosegue il messaggio di Sgarbi. Poi, il critico rivolge un chiaro attacco al Governo sul Green Pass e l’obbligo vaccinale imposto per gli over 50: “Che paura si ha dei non vaccinati, se tu hai il green pass in quanto vaccinato? Il Green Pass non dimostra che io sia negativo al Coronavirus. Il vaccino, inoltre, non impedisce che vi siano dai 300 ai 400 morti al giorno, come quando il vaccino non c’era. Si è dato vita al derby vax vs. no vax, attribuendo ai no vax ogni colpa”.

Vittorio Sgarbi spopola su Facebook: il messaggio contro il Governo Draghi

In conclusione della diretta, Vittorio Sgarbi menziona colui che ha espresso il suo pensiero critico maturato contro il Governo Draghi, ovvero Marco Travaglio: “Questo è il pensiero di Marco Travaglio, cose che io dico da tempo, la conclusione è la stessa. Fa un ragionamento logico. Il vaccino non ha risolto il problema dei morti, i morti sono gli stessi rispetto a quando non c’era il vaccino. Il non vaccinato sarà il problema per se stesso e non per i vaccinati… non è così? Si è persa ogni logica”.

A margine della diretta, che fa ora incetta di like, si leggono tra i commenti del web più disparati, perlopiù di consenso: “Sei tutti noi, chi ha perso lo stipendio. Chi ha figli che non possono fare sport. Per un vaccino che non protegge il prossimo e che protegge poco se stessi”; “Il GP è stato un fallimento! In primis sanitario, perché non ha ridotto i contagi”; “La prego Vittorio, faccia qualcosa. E’ pura dittatura, è follia”.





