Vittorio Sgarbi contro Rosanna Lambertucci: “Stai mentendo”/ “La mascherina non è…”

Vittorio Sgarbi contro Rosanna Lambertucci nella puntata de La vita in diretta in onda il 13 ottobre. Nella seconda parte della trasmissione di Raiuno, Alberto Matano ha affrontato un dibattito sul Covid dopo l’approvazione del nuovo DPCM firmato dal Premier Conte per contenere i contagi. Il dibattito s’infiamma dopo il filmato che ha mostrato Enrico Montesano fermato dalle forze dell’ordine a Montecitorio perchè non indossava la mascherina. “Non ce lo possiamo proprio permettere di fare queste cose. Penso che una persona conosciuta, che ha un’immagine deve assolutamente essere un modello. Non ci possiamo permettere distrazioni perchè noi diventiamo oggetto di attenzione quindi non ci si può permettere di andare in giro senza mascherina. A me dà profondamente fastidio la mascherina e te lo dico con grande sincerità, ma la porto. Ce l’ho sempre con me, prima di tutto per una forma di rispetto verso gli altri e poi perchè è l’unica forma di difesa che abbiamo”, ha detto la Lambertucci.

VITTORIO SGARBI CONTRO ROSANNA LAMBERTUCCI

Vittorio Sgarbi, in collegamento con La vita in diretta, esprime così il proprio parere sull’obbligo d’indossare la mascherina perdendo la pazienza di fronte ad un’interruzione. “Ci sono verità che non possono essere mistificate. Ad esempio, l’ottima Lambertucci ha detto una cosa che non corrisponde al decreto. Ve l’ho letto e ve lo ripeto: non è obbligatoria la mascherina all’aperto”, afferma in tranquillità Sgarbi che, di fronte all’interruzione di Matano sbotta: “Posso parlare? C’è scritto, allora parlate voi“. “E’ obbligatoria moralmente“, ribatte Rosanna Lambertucci. “Non è obbligatoria all’aperto. Stai mentendo, non c’è scritto. Vuoi leggerlo o no? C’è scritto che è obbligatoria nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione di quelli per cui c’è la distanza. Se cammini da sola puoi non portare la mascherina. Se vai a letto da solo non ti metti un preservativo“, conclude.



