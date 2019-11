VITTORIO SGARBI CONTRO VLADIMIR LUXURIA/ Le urla e lo sgomento, Barbara D’Urso…

Si ritorna a parlare dello scontro fra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi: una delle pagine più sconvolgenti della tv italiana. Il salotto in questione sarà quello del fine settimana di Barbara d’Urso, ovvero Domenica Live. L’opinionista ed ex politica sarà fra gli ospiti di oggi, 24 novembre 2019, proprio per parlare di quanto accaduto fra lei e il critico d’arte. Una notizia che ha subito fatto il giro di giornali e siti e che ha provocato un’onda di polemiche senza fine. “Grazie, è stata dura”, ha replicato subito Vlady sui social rispondendo a chi le ha manifestato il proprio sostegno in seguito all’ospitata di Live – Non è la d’Urso. “Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Dopo la diretta ci siamo sentite e ci siamo scritte. Lei mi ha mandato un cuore rosso”, ha detto invece la padrona di casa a Pomeriggio Cinque, glissando sul fatto di aver ricevuto le critiche maggiori, a causa del suo mancato intervento in difesa dell’opinionista.

LE PAROLE DI BARBARA D’URSO

“Vlady ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi”, ha continuato, “voi sapete che Sgarbi del resto è veramente inarrestabile. Purtroppo molte volte nessuno riesce a fermarlo. Vlady è l’unica che riesce veramente a gestire forse Vittorio Sgarbi. Sapeva di confrontarsi con lui. Probabilmente l’altra sera Vlady era un pochino più fragile, quindi mi dispiace che questo sia accaduto in una mia trasmissione”. La risposta di Luxuria non si è fatta attendere via Twitter: “L’omofobia e la transfobia si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo”. Parole che fanno pensare a una possibile delusione per l’opinionista per non essere stata difesa dalla d’Urso. La lite fra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria fa discutere ancora oggi, a distanza di pochi giorni dal siparietto triste emerso a Live – Non è la d’Urso. In seguito a quanto avvenuto, Vlady ha fatto alcune brevi dichiarazioni ed è possibile che il cerchio inizierà a chiudersi con il ritorno dell’ex politica nei salotti di Barbara d’Urso.

IL SILENZIO DI SGARBI

Nessun commento intanto da parte del critico d’arte, che ha preferito concentrarsi su un altro dei momenti accaduti durante la trasmissione: la presenza di Taylor Mega per parlare dei bicchieri di vodka bevuti prima di un precedente collegamento con la conduttrice. “Lei mi guardava, io la guardavo… ed è finita che ci siamo guardati e basta”, ha scritto Sgarbi sui social pubblicando uno scatto del dietro le quinte con l’influencer. Non è escluso però che il critico possa fare marcia indietro sul suo stesso attacco e possa stringere la mano a Luxuria. Un gesto dovuto, soprattutto alla luce dell’attacco ingiustificato nei suoi confronti. Un “delirio transfobico”, lo definisce Gay.it, che ha preso le difese di Vlady sia per quanto riguarda la diatriba con Vittorio Feltri, sia quella successiva con l’altro Vittorio. Anche se in realtà Sgarbi ha già avuto modo di abbassare i toni subito dopo l’esplosione di rabbia nei confronti di Luxuria, sottolineando che l’ex parlamentare sia a tutti gli effetti una donna.



