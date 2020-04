VITTORIO SGARBI: “DPCM CONTE TOTALMENTE INCOSTITUZIONALI!”/ “Il premier mi fa pena”

Pubblicità

Vittorio Sgarbi come di consueto non le manda a dire e nel mirino del critico intervenuto a Quarta Repubblica finiscono il premier Giuseppe Conte e il suo governo dopo l’ultimo Dpcm che dà il via alla Fase 2 di “convivenza” con il coronavirus. Ospite in collegamento del programma di Nicola Porro, Sgarbi ha detto la sua: “Conte non mi ha mai fatto tanta pena come in questo momento di declino annunciato. (…) Non sa quello che dice. Quando parla di congiunti…il congiunto è la moglie ma è anche l’amante, è anche l’omo-erotico. Il congiunto è una figura che non può essere definita da un Presidente del Consiglio: io che sono una persona libera nei costumi non ho mai avuto né congiunti prestabiliti, né congiunti da matrimoni ma solo congiunti di affetti. E da questo punto di vista mi trovo completamente d’accordo con persone molto più assennate di me come Sabino Cassese, Antonio Baldassarre, che hanno dichiarato ‘totalmente incostituzionali’ i Dpcm, i quali vengono poi votati in maniera automatica da un Parlamento prono”.

SGARBI: “DPCM CONTE TOTALMENTE INCOSTITUZIONALI!”

Sgarbi ha continuato nella sua invettiva a Quarta Repubblica: “I Dpcm sono pieni di idiozie: quando io dicevo che uno voleva andare in bicicletta, quando 9 magistrati ad Aosta dicono che se uno va in un bosco incontra una volpe…sono tutte insensatezze!”. Sgarbi è tornato a propugnare la tesi secondo cui il Covid-19 non sarebbe una malattia poi così pericolosa: “Le patologie gravi, almeno 3 o 4, che hanno portato gli ultra-ottantenni a morire sono più del 60%! Non credo ci sia un grande rischio per Brambilla (il direttore di QN, ndr), come non c’è stato per te (Porro, ndr), per Chiambretti, per Zingaretti, ognuno di voi che è passato per quella malattia e vi vediamo meglio di prima, per cui mi auguro che non sia mortale per Brambilla, in compenso è mortale per le aziende. Siamo in Europa e la Germania ha tutto aperto! Che Europa è? Speranza, Patuanelli, sembrano degli agnellini, dei sorcettini!”. Clicca qui per il video dello sfogo di Vittorio Sgarbi!



