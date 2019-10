Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini/ Video bacio in diretta: “È uscita una tet*a”

Bacio a “Live Non è la D’Urso” tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini. A prendere l’iniziativa è stata la nipote di Benito Mussolini. Incalzata dalle domande di Daniela Martani, ha deciso di “distrarsi” con l’altro ospite. Dagli scontri in tv al bacio in diretta. «Sgarbi ammutolisce, io manco ti rispondo. Anzi mi metto così, a parlare con Sgarbi». Poi però Alessandra Mussolini si è avvicinata al critico d’arte, avendo le poltrone vicine. «Oh, possiamo parlare tra di noi?», ha poi chiesto a Daniela Martani e la moglie di Fulvio Collovati, stizzite per la reazione della politica. «Dovete rompere le sfere?». Poi ha lanciato la proposta. «Dato che è stata una trasmissione difficile per lei, perché io e Sgarbi abbiamo visto il blocco precedente allucinante, noi volevamo entrare carini. E per te, per la prima volta, e l’ultima, mi bacio Sgarbi». E così si è avvicinata al critico d’arte, che non ha affatto esitato.

VITTORIO SGARBI E ALESSANDRA MUSSOLINI, VIDEO BACIO IN DIRETTA

«Noo…», la reazione della conduttrice di “Live Non è la D’Urso” al bacio di Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini. «Grazie per l’umanità», ha poi scherzato Barbara D’Urso. «Ti è anche uscita una tetta Alessandra», ha aggiunto. E allora la Mussolini ha provveduto subito a sistemare il vestito che si era mosso durante il bacio. «E a lui una mezza lingua», la replica immediata della politica. «Ha messo una mezza lingua?», ha allora chiesto la conduttrice. E Alessandra Mussolini ha confermato: «È uscita ‘na cosa…». Ma il bacio non ha placato Daniela Martani: «Oddio, stavamo così carini. Fatela tacere». E si è messa le mani ai capelli. «Oh, ma che è? Ti hanno attaccata una batteria? Barbara staccala». Quando poi è entrata Eva Robin’s, è Vittorio Sgarbi a fare una proposta. «Siamo stati io e lei con una donna molto famosa, che però è morta». Quando poi ha provato ad entrare nello specifico la Mussolini non l’ha seguito. «Io non ho capito niente». E allora Sgarbi: «Se vuoi possiamo provare dopo». E lei: «Ma ti ho già baciato». Clicca qui per il video del bacio.

