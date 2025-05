Non è un periodo facile per Vittorio Sgarbi, reduce da un lungo ricovero al Gemelli a causa di una brutta depressione. Il celebre critico d’arte è tornato a parlare dopo tanto tempo, rasserenando i fan sulle sue condizioni di salute e promettendo un ritorno sulle scende. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, il critico d’arte fa sapere di aver preso la strada giusta per uscire da questo momento difficile. “Adesso mi sento meglio”, dice Vittorio Sgarbi.

“Ho cercato di prendermi cura di me e del mio corpo, ho cercato di rallentare. Ne avevo bisogno”, le sue parole. Le notizie che circolavano durante il suo ricovero non erano affatto incoraggianti e la situazione, che sembrava in stallo, aveva messo in guardia e in allarme tutti quelli che gli vogliono bene. Per fortuna ora Vittorio Sgarbi sembra aver fatto un passettino in avanti e l’ottimismo regna.

Il segnale più incoraggiante per Vittorio Sgarbi e i suoi fan, è il fatto che il settantatreenne sia tornato alla sua normale routine, almeno parzialmente. Un ritorno in sella che sa tanto di riscoperta e di nuovo inizio, come spiega lo stesso Vittorio sulle pagine del Corriere della Sera. “Tra le cose nuove che cerco di fare ogni giorno c’è il camminare a piedi, provo a godermi la città”, racconta.

La scrittura è stata una preziosissima alleata in queste settimane e ancora oggi continua a ricoprire un ruolo fondamentale nella sua routine. “Non ho mai smesso di scrivere. Quello che ho cercato di fare è stato scrivere in modo più lento e ragionato”, assicura ancora Vittorio, oggi più che mai avvolto dall’affetto di chi lo ama.

