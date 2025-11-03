Vittorio Sgarbi e il matrimonio con la compagna Sabrina Colle: arriva un vero e proprio scoop a La Volta Buona!

Da settimane ormai il nome di Vittorio Sgarbi è più che chiacchierato per circostanze per certi versi agli antipodi tra loro. Da una parte il calvario della malattia, poi lo scontro con la figlia Evelina e anche i propositi nuziali con la compagna Sabrina Colle. Le ultime novità sul processo per l’assegnazione di un amministratore di sostegno sembrano essere off-limits anche se, secondo Riccardo Signoretti – direttore di Nuovo – ospite a La Volta Buona la sentenza potrebbe andare a svantaggio di Evelina Sgarbi: “Dalle indiscrezioni che trapelano sembra improbabile la nomina di un amministratore di sostegno”.

Il vero e proprio scoop di Riccardo Signoretti arriva invece a proposito del matrimonio tra Vittorio Sgarbi e la compagna Sabrina Colle. Il critico d’arte, in ripresa dalla malattia, ha celebrato la vicinanza della sua dolce metà sottolineando il desiderio di convolare a nozze quanto prima. Il direttore di Nuovo sgancia però la ‘bomba’ che sarà raccontata anche nel prossimo numero del settimanale. “Chissà, forse ci sono delle foto che dimostrano che c’è anche già stato. Io ho una foto sul registro delle unioni sacre di Vittorio Sgarbi e Sabrina colle che uscirà giovedì su Nuovo”.

La rivelazione di Riccardo Signoretti a La Volta Buona, a proposito del matrimonio tra Vittorio Sgarbi e la compagna Sabrina Colle, spiazzando anche Caterina Balivo: “Annuncio sorprese durante la settimana, può essere che molte cose sono già state fatte. Noi abbiamo un servizio fotografico, che risale ad un po’ di tempo fa, che dimostra che il rito matrimoniale è già stato fatto…”. A questo punto la conduttrice del talk ha sottolineato come il rito non sia l’equivalente delle firme in comune; una sottolineatura che trova la pronta risposta da parte del direttore di Nuovo. “Diciamo che in qualche modo sono già sposati, hanno manifestato l’intenzione con una cerimonia. Non credo che la cosa effettiva avverrà prima del pronunciamento della giudice che, comunque, dovrebbe esprimersi contro la figlia Evelina”.